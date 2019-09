Android 10 porta il nuovo logo di Android sui Google Pixel 3 e OnePlus 7

10 novità per Android 10 : link download su smartphone supportati : Android 10 è realtà da poche ore, con il suo rilascio ufficiale da parte di Google. Quali sono le principali novità della nuove versione del sistema operativo di Mountain View? Quali dispositivi per ora possono già effettuare il download al nuovo corposo firmware? Ogni dettaglio in merito sarà fornito in questo approfondimento. partendo fin da subito con i cambiamenti messi in campo dagli sviluppatori in 10 aspetti cruciali. Didascalie Live ...

Gli USA potrebbero bloccare l’importazione di alcuni dispositivi Android : Il più grande produttore al mondo di chip, TSMC, è finito nell'occhio del ciclone per mano di GlobalFoundries L'articolo Gli USA potrebbero bloccare l’importazione di alcuni dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge beta ora supporta la lettura di pagine ad alta voce su Android - ma non ancora in italiano : Questa funzionalità per la lettura ad alta voce nel browser Microsoft Edge è ora disponibile anche nell'ultima versione beta per Android e migliora l'accessibilità per gli utenti del robottino verde con un altro modo di utilizzare il web, utile soprattutto alle persone ipovedenti o non vedenti. L'articolo Microsoft Edge beta ora supporta la lettura di pagine ad alta voce su Android, ma non ancora in italiano proviene da TuttoAndroid.

Android Q dovrebbe portare sui Google Pixel stili e orologi personalizzabili : Android Q potrebbe introdurre sui Google Pixel un menù appositamente dedicato alla personalizzazione di stili, orologi, sfondi e quant'altro. L'articolo Android Q dovrebbe portare sui Google Pixel stili e orologi personalizzabili proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutti gli smartphone Android che supportano Google ARCore : Ecco tutti gli smartphone Android che al momento supportano Google ARCore: tutti i Google Pixel, tanti dispositivi Samsung e alcuni Xiaomi L'articolo Ecco tutti gli smartphone Android che supportano Google ARCore proviene da TuttoAndroid.

LineageOS 16 porta Android 9 Pie su questi 13 nuovi smartphone : Il team di sviluppatori di LineageOS continua a lavorare per espandere il numero di dispositivi supportati e nelle ultime ore questo si è tradotto in ben 13 nuovi dispositivi con Android 9 Pie. L'articolo LineageOS 16 porta Android 9 Pie su questi 13 nuovi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus : ecco come scaricarlo con Android Pie : La Zen Mode di OnePlus è disponibile in versione 1.3 nella DP4 di Android Q per OnePlus 7 Pro, ma può essere installata su qualsiasi smartphone recente della casa cinese: ecco le novità e come fare ad averle. L'articolo Zen Mode 1.3 porta alcune novità sugli smartphone OnePlus: ecco come scaricarlo con Android Pie proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 76 per Android è qui : ecco tutte le novità che porta con sé : Google Chrome 76 è ora disponibile per Android e impedisce ai siti web di verificare se l'utente sta navigando in incognito, inoltre introduce una serie di funzionalità utili per gli sviluppatori web. L'articolo Google Chrome 76 per Android è qui: ecco tutte le novità che porta con sé proviene da TuttoAndroid.

Gli “Sconti d’amare” arrivano da Trony e portano due giorni di offerte Android : Trony lancia gli "Sconti d'amare", con tante nuove offerte valide online su smartphone, tablet Android, wearable e non solo: ecco le migliori proposte valide fino al 26 luglio 2019. L'articolo Gli “Sconti d’amare” arrivano da Trony e portano due giorni di offerte Android proviene da TuttoAndroid.

Online la nuova App di MeteoWeb : Scienza - Meteo e Notizie a portata di click non solo per iOS ma anche per Android : E’ disponibile da oggi, su Google Play, la nuova applicazione per smartphone di MeteoWeb. Il servizio, pratico e immediato, è l’ideale per i dispositivi mobili e permette anche di ricevere le notifiche push delle Notizie più importanti e di rilievo. L’App di MeteoWeb è disponibile per tutti i dispositivi, è gratuita, di facile consultazione ed intuitiva. L’App è sempre disponibile per i dispositivi iOS nell’App Store, ma ...