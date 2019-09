Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Una ritorsione per aver impedito la nomina imposta per via politica. Questo c’era dietro la sospensione dal servizio della professoressa Susanna Esposito, ex responsabile della clinica pediatrica dell’ospedale da ieri in servizio a Parma, che era stata accusata di false attestazioni per avere sostenuto di essere stata al lavoro mentre sarebbe stata impegnata in visite private a Milano. Lo ha stabilito la Procura dichiedendo l’archiviazione del procedimento avviato a carico dellache aveva puntato i piedi contro il meccanismo di nomine dall’alto emerso nell’inchiesta sui concorsi sanitari truccati all’ospedale di, procedimento che ha decapitato i vertici locali del Pd e vede ancora indagata l’ex presidente regionale Catiuscia Marini, dimessasi a fine maggio dal consiglio regionale, col colpo di coda di votare contro le proprie dimissioni. La vicenda ...

RaRobyscorpione : Perugia, archiviate le accuse alla pediatra che denunciò la sanitopoli umbra e che per ritorsione i dirigenti volev… - Cascavel47 : Perugia, archiviate le accuse alla pediatra che denunciò la sanitopoli umbra e che per ritorsione i dirigenti volev… - parm36282152 : Perugia, archiviate le accuse alla pediatra che denunciò la sanitopoli umbra e che per ritorsione i dirigenti volev… -