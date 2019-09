Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Sono in molti a usare ilcon il notebook, per abitudine o per comodità. Un nuovo modello particolarmente indicato è ildi Logitech. È piccolo e sottile, quindi può essere trasportato facilmente insieme al computer. Sotto al guscio nasconde la batteria e l’accessorio per collegarlo senza fili al computer. Inoltre, ha un clic silenzioso, per non disturbare chi si trova nelle vicinanze. Il tutto a un prezzo accessibile di 26 euro circa. Complessivamente questomisura 59 x 26,5 x 107 millimetri (LxAxP) e con la batteria inserita pesa 100 grammi. Il primo aspetto della versatilità che lo contraddistingue è che si può collegare al computer in due modi: con il Bluetooth o usando il piccolissimo ricevitore USB Logitech (14,4 x 18,7 x 6,1 mm, per un peso di 1,8 grammi). Quando non in uso, quest’ultimo si ripone sotto al guscio delstesso ...

CeotechI : RT @CeotechI: Logitech Pebble, Mouse Wireless con Bluetooth o Ricevitore da 2,4 Ghz, Mouse Silenzioso per Computer con Clic Silenzioso per… - Cascavel47 : Pebble Wireless M350, il mouse tascabile con 18 mesi di autonomia - fivendra : Logitech lancia il nuovo Pebble Wireless Mouse M350 -