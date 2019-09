LIVE Georgia-Italia calcio femminile | Qualificazioni Euro 2021 in DIRETTA | azzurre | serve

Fonte : oasport

(Di martedì 3 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:22 Sono già state rese note le formazioni ufficiali. 13:20 Buongiorno e benvenuti alladi, match delleaglipei 2019 di. Il programma di– La presentazione diBuongiorno e bentrovati alladi, secondo incontro delleaglipeidi. Le, dopo aver vinto soffrendo contro Israele a Tel Aviv, hanno bisogno di un successo convincente e con gol a Tbilisi per rafforzare la propria posizione nella graduatoria del gruppo B. Sul campo da giocono servirà, quindi, una prestazione diversa, anche se le energie a disposizione sono un po’ limitate. Del resto, lo si sapeva: campionatono ancora non iniziato e forma approssimativa. Ovviamente, sfidare la ...

junews24com : Nazionale femminile Georgia-Italia: sintesi, tabellino, moviola e cronaca live - VoceGiallorossa : ???????? LIVE #GeorgiaItalia - Bartoli e Giugliano in campo dall'inizio, panchina per Serturini e Bonfantini #ASRoma… -