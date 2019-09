Icardi ‘abbraccia’… Icardi | l’argentino saluta sui social l’Inter | ma non si tratta di un

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019) L’attaccante argentino hato l’Inter con una Instagram Story, confermando come non sidi un addio ma di un arrivederci L’avventura di Maurocon la maglia dell’Inter è terminata, ma potrebbe continuare in futuro. L’attaccante argentino si è trasferito al Paris Saint-Germain, ma nelre i nerazzurri suiha usato il termine ‘arrivederci’ piuttosto che un laconico ‘addio’. Maurito ha anche puntualizzato i suoi numeri con il club di Suning, mettendo l’accento sui 124 gol e i 39 assist realizzati in 219 presenze. Adesso però la testa è concentrata sulla Ligue 1, sarà in quel campionato chedovrà tornare a dimostrare tutte le sue qualità. L'articolo‘abbraccia’…, l’argentinosuil’Inter: ma non sidi un addio! FOTO sembra ...

