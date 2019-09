I tre giorni pazzi dei Comuni inglesi tra no deal e aria di elezioni

Dolomiti - recuperata coppia di spagnoli bloccata per tre giorni sulle Tre Cime di Lavaredo : Un uomo e una donna spagnoli da tre giorni erano bloccati sulla parete della Cima Ovest a Lavaredo: nonostante le condizioni meteo proibitive, la stanchezza e l'evidente incapacità a proseguire hanno per ben due volte rifiutato l'aiuto dei soccorritori, che si erano avvicinati a loro in elicottero pronti a riportarli a terra.Continua a leggere

Alpinisti in difficoltà da giorni sulle tre Cime di Lavaredo - rifiutano aiuto : Continua il monitoraggio da parte del Soccorso alpino del Veneto dei due Alpinisti spagnoli sulle Tre Cime di Lavaredo. Anche stamattina, come era accaduto già ieri, hanno deciso di proseguire la scalata rifiutando di essere prelevati dagli elicotteri. Ieri sera alle 20.20 circa il capo del Soccorso alpino di Auronzo è stato contattato nuovamente dai due Alpinisti spagnoli, per il cui mancato rientro dalla Cima Ovest di Lavaredo era scattato ...

Albarella - spuntano altre ossa dalla spiaggia : è il quarto ritrovamento in 10 giorni : Un nuovo frammento osseo è stato ritrovato da alcuni bagnanti sulla spiaggia di Albarella, in provincia di Rovigo: è il quarto nel giro di 10 giorni. Dopo la mandibola, il femore e un pezzo di costola, è stato rinvenuto un reperto di forma irregolare di circa 9 x 7 centimetri, e in avanzato stato decomposizione. SI attendono i risultati delle analisi medico-legali per capire se appartengano o meno a Isabella Noventa.Continua a leggere

Temptation Island Vip 2 - tra Nathalie e Andrea scoppia la lite : Sono tre giorni che non ci parliamo : Una delle coppie che parteciperà al reality show Temptation Island Vip 2 è composta dalla stupenda Nathalie Caldonazzo e da Andrea Ippoliti. La coppia già da segnali di tentennamento, poiché al suo interno ci Sono serie problematiche in corso da risanare\\ Stanno per riaccendersi i riflettori sulla seconda edizione del reality isolano Temptation Island Vip 2 che partirà in autunno. Anche quest'anno alcune coppie vip metteranno alla ...

Da 720 giorni un aereo misterioso volo sopra le nostre teste. Nessuna spiegazione dall'Air Force americana : Come si apprende dal Messaggero, sono 720 giorni che vola sopra le nostre teste un aereo spaziale americano, senza che ci siano delle spiegazioni ufficiali. Il velivolo si chiama X-37B, ed è un aereo senza pilota, alimentato ad energia solare, costruito per orbitare intorno alla terra. L'X-37B, prog

Sette giorni per morire - Rai 2/ Streaming video del film con Katharina Scuttler : Sette giorni per non morire in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 28 agosto 2019. Nel cast Katharina Scuttler e Marcus Mittermeier. Streaming video del film.

Sette giorni per non morire film stasera in tv 28 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : Sette giorni per non morire è il film stasera in tv mercoledì 28 agosto 2019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Sette giorni per non morire film stasera in tv: cast La regia è di Roland Suso Richter. Il cast è composto da Katharina Schüttler, Stefanie Stappenbeck, Marcus Mittermeier, Henning Baum, Josefine Preuß, Steve ...

“L’Isola di Einstein” - ritorna il festival di spettacoli scientifici : 100 appuntamenti in tre giorni all’Isola Polvese del Lago Trasimeno : Cento appuntamenti in tre giorni con divulgatori e scienziati da sette paesi europei. Torna così in grande stile, e dopo due anni, l’attesissimo festival, sempre più internazionale, di spettacoli scientifici unico in Europa: dal 30 agosto al 1 settembre 2019, ‘L’Isola di Einstein’ si svolgerà nella consueta e suggestiva cornice dell’Isola Polvese, con cinque palchi a cielo aperto, per un fine settimana immersi nella natura nel cuore del ...

Meteo - altro che fine dell'estate : torna il caldo africano. Ma durerà solo tre giorni : Per quest'ultima settimana d'Agosto è atteso un ritorno del caldo africano sulla nostra penisola. L'anticiclone è infatti tornato, ma stavolta si tratterrà solamente per tre giorni. Dalla giornatadi oggi (26 agosto), spiega il sito 3BMeteo, lo spostamento verso i Balcani dell'aria depressionaria pro