Rousseau | domani il voto che divide M5S Di Maio apre ma non si espone

Governo - Di Maio insiste per restare - domani voto su Rousseau su accordo M5s-Pd : Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro, è sempre più solo. Il leader del Movimento Cinque Stelle non vuole perdere il suo ruolo da Vicepresidente del Consiglio, ma sembra non riuscire a trovare appoggio neppure tra i pentastellati. Persino Beppe Grillo lo ha ammonito dicendosi stanco per il continuo "tira e molla di posti e di punti", Oggi potrebbe svolgersi un nuovo incontro, tra Conte, Zingaretti e Di Maio per sciogliere la questione ...