Luigi Di Maio | Sì al Governo con il Pd ma non a tutti i costi

(Di lunedì 2 settembre 2019) “sì ma non a”. Lo diceDi, capo politico di M5S, in un’intervista in onda su Class Cnbc, rilasciata nel weekend.“Se nasce un Conte bis, nasce -spiega Di- perché abbiamo nel programma dii temi che interessano alle persone, e non dobbiamo assolutamente approssimarli o annacquarli. Devono essere obiettivi ben precisi. Si vuole il taglio dei parlamentari, si o no? Si vogliono revocare le concessioni autostradali a quei concessionari che hanno fatto crollare il ponte Morandi? Si vuole a livello europeo chiedere maggiore spazio di bilancio per dare alle famiglie gli aiuti che servono a fare più figli? Queste sono le cose che mi interessano”.“In questi giorni Salvini mi aveva proposto di fare il premier per provare a ricucire. Io credo che Giuseppe Conte sia il premier migliore che ...

