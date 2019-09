Le uscite del mese di settembre - articolo

L’uomo del giorno - Mario Corso : il piede sinistro di Dio e le sue uscite fuori luogo : Quando si dice genio e sregolatezza. Questo era Mario Corso, calciatore dell’Inter, noto per i calci di punizione a foglia morta. Usava un piede solo, il sinistro, come Maradona. Mario, detto “Mariolino“, è uno di quei geni incompresi, atipici. Non è stato uno di quelli che si sacrificava per la squadra, uno “alla Ilicic” per fare un paragone con un giocatore attuale. Come lo sloveno dell’Atalanta anche ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 dipendenti pubblici - le uscite del mese : Pensioni ultime notizie: Quota 100 dipendenti pubblici, le uscite del mese Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano gli ultimi numeri relativi alle uscite dei dipendenti pubblici con Quota 100. La misura, lo ricordiamo, potrebbe essere a rischio con un nuovo governo e ciò dovrebbe persuadere anche gli ultimi indecisi ad accedere alla nuova pensione anticipata, che anche se dovesse permanere scadrà il 31 dicembre 2021. Intanto, ecco i ...

Diretta Atalanta Monza/ Risultato live : le prime uscite della squadra brianzola : Diretta Atalanta Monza streaming video e tv: cronaca e Risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano al Centro Sportivo di Zingonia.

uscite Netflix agosto 2019. Le serie tv e i film del mese : Proprio il primo giorno di agosto 2019, Netfllix ha lanciato la bomba: dal 23 del mese sarà disponibile la terza stagione di Tredici (13 Reasons Why), la drammatica serie teen di cui è già stata annunciata una quarta e, pare, conclusiva stagione.Ma nella programmazione di agosto, Tredici 3 non è la sola proposta della piattaforma streaming. Netflix, infatti, propone anche altre serie originali, tra cui Mindhunter: la serie ...

Destiny 2 : rinviate le uscite del DLC Shadowkeep e della versione gratuita New Light : Bungie ha ufficialmente rinviato Destiny 2 Shadowkeep e New Light dal 17 settembre al 1 ottobre.Lo studio ha annunciato ieri il cambio della data di uscita del DLC e della versione free-to-play del gioco. Secondo Bungie, il team ha bisogno di più tempo e, in finale, si tratta di un piccolo ritardo di due settimane."Non abbiamo preso questa decisione alla leggera", recita l'annuncio. "Sappiamo che per alcuni di voi le uscite di Destiny sono ...

Le uscite del mese di agosto - articolo : Considerando il posizionamento all'interno del "calendario videoludico", agosto è storicamente un mese povero di grandi uscite anche se gli anni di questa generazione ci hanno insegnato che i momenti di magra assoluta sono davvero pochi. Questo 2019 non è da meno e nel caso in cui foste tra coloro che speravano di dare semplicemente un'occhiata alla Gamescom e risparmiare in vista dell'autunno potreste dovervi ricredere.Il piatto forte del mese ...

Pensioni anticipate : con la quota100 triplicate le uscite nei primi sei mesi dell'anno : Arrivano importanti aggiornamenti in merito ai dati sui pensionamenti anticipati in Italia nel primo semestre del 2019. Le statistiche dell'Istituto pubblico di previdenza mettono infatti in evidenza il forte trend registratosi a livello di pratiche inoltrate da parte dei lavoratori, con i flussi di richieste che risultano addirittura triplicati rispetto all'anno precedente. Se si prendono infatti come riferimento i dati del settore privato (non ...