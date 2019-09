Maltempo Sicilia | chiuso un tratto della statale 113 a Palermo | sottopassaggio allagato

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : temporali e locali grandinate : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: temporali e locali grandinate. Pioggia in ogni parte dell'isola.

Maltempo Sicilia - bomba d’acqua nel Messinese : strade allegate - vigili del fuoco in azione [FOTO] : Il Maltempo sta interessando la Sicilia: forti piogge sopratutto nel Messinese. I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Villafranca Tirrena (Messina) stanno operando nel territorio di Capo D’Orlando in soccorso alla popolazione colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di oggi. Le operazioni di soccorso sono ancora in atto e non si registrano feriti. Il violento acquazzone ha causato danni e allagamenti al ...

Maltempo al Sud - violenti temporali in Sicilia : torna l’incubo alluvione a Messina [LIVE] : Primo giorno di Maltempo di fine estate, e torna subito l’incubo alluvione a Messina: nella fascia tirrenica della provincia peloritana si stanno verificando forti piogge (37mm a Brolo, 34mm a Piraino, 23mm a Patti, 16mm a Torregrotta, 14mm a Pace del Mela) con tuoni, fulmini e locali grandinate. I temporali avanzano da ovest verso est ma non dovrebbero superare lo Stretto di Messina anche se si stanno avvicinando pericolosamente al ...

Maltempo - allerta gialla in Sicilia : forti temporali da Palermo a Ragusa : Maltempo, allerta gialla in Sicilia: previsti temporali da Palermo a Ragusa. Protezione Civile: temporali previsti per tutta la giornata

Allerta Meteo Sicilia : tregua dal caldo - Maltempo in arrivo : tregua dall’afa e dalle temperature roventi in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un bollettino di Allerta Meteo valido fino alle 24 di domani per rischio idrogeologico di livello ‘giallo’. Dal tardo pomeriggio di oggi e per le successive 24-30 ore sono previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, locali ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : il Maltempo insiste in Sardegna e si estende in Sicilia [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un fine agosto al sapore d’autunno quello che sta interessando la nostra Penisola. Una violenta perturbazione si sta spostando da Ovest a Est e dopo il maltempo che ha colpito la Spagna adesso le piogge arrivano in Italia dove sono previsti violenti temporali in Sardegna e al Nord/Ovest nonostante il caldo. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta Meteo. Un’area di bassa pressione in avanzamento ...

Maltempo - violenti temporali pomeridiani : la Sicilia è la Regione più colpita - il nowcasting di MeteoWeb : Si è fatta più accesa l’instabili in queste ore pomeridiane, come d’altronde era ovvio a causa di più energia in gioco in presenza delle ore più calde. Tanti focolai temporaleschi in azione, ma vediamo quelli più insidiosi e le aree più coinvolte. Partiamo dalla Sicilia dove sin dal primo pomeriggio si sono sviluppati cumulonembi a sviluppo verticale importantei con i primi temporali sul Siracusano, aree interne del Ragusano, poi ...

Maltempo in Sicilia : violento acquazzone - allagate le rampe dell’ospedale di Ragusa : Il violento acquazzone che si è abbattuto su Ragusa nel primo pomeriggio ha causato disagi all’ospedale Maria Paternò Arezzo che ospita i reparti di Ostetricia e Ginecologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Utin, Oncologia e l’Hospice. La pioggia si è infiltrata in una delle rampe interne di scale, allegandone una parte. Sul posto la squadra tecnica dell’Azienda sanitaria locale e i vigili del fuoco, come conferma il manager ...

Maltempo in Sicilia : temporali in arrivo nella zona nord orientale : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 29 luglio, piogge da isolate a sparse, anche a carattere di temporale

Maltempo - disastro nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado nel mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

BOMBA D'ACQUA SU AVOLA : Maltempo IN SICILIA/ Video - allerta prolungata di 36 ore : BOMBA D'ACQUA ad AVOLA, Siracusa,, MALTEMPO in SICILIA e in tutto il Sud: allerta Protezione Civile, strade come fiumi e Fiat Panda trascinata in mare