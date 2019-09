Luigi Di Maio e Casaleggio | la bomba Rousseau Scenario clamoroso | Vince il no

Alessandro Sallusti : "Matteo Salvini e Luigi Di Maio - un piano-vendetta contro chi ha impedito il voto" : Luigi Di Maio "non contento dei disastri combinati finora, e avendo capito che se va avanti così sarà la sua tomba politica, alza l'asticella della trattativa con il Pd nella segreta speranza che salti tutto. Il motivo è chiaro: il nuovo asse politico è tra il premier incaricato Conte e il Pd". Ales

Luigi Zanda - brutto sospetto su Luigi Di Maio : "Non ha ancora chiuso con Matteo Salvini" : "Di Maio accusa gli altri di volere le poltrone, ma il poltronista casomai è lui" e soprattutto "non ha mai chiuso con la Lega". Luigi Zanda, tesoriere dem, in una intervista a La Repubblica, attacca il leader del Movimento 5 stelle con cui il Pd sta trattando per un governo giallo-rosso: "I 5 Stell

Bruno Vespa : così Nicola Zingaretti ha tradito Matteo Salvini e stretto il patto di sistema con Luigi Di Maio : "L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio". Bruno Vespa, nel suo editoriale su Il Giorno, rivela il retroscena clamoro

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - slitta l'incontro con Conte : qui si mette male. Asse in bilico : Luigi Di Maio ha irritato il Pd. Dopo il mancato incontro (per volontà di Zingaretti) con Luigi Di Maio, è slittato anche l'appuntamento tra le due delegazioni a Palazzo Chigi. M5S e Pd, infatti, avrebbero dovuto vedere di nuovo il premier incaricato Giuseppe Conte per le 9.30. Confronto però slitta

Luigi Di Maio - la nota dei grillini per farlo fuori : "Trattative affidate solo a Conte". Slavina vicina : "Raggelante", "ormai è fuori controllo", "sa solo fare la guerra e alzare la tensione". Con queste parole un gruppo di parlamentari stava per diramare un comunicato in cui si diceva che le ragioni del Movimento in questa fase di trattativa erano affidate al premier Giuseppe Conte e non più a Luigi D

Luigi Di Maio deride Zingaretti : "Non ha neanche il potere di decidere". Alla faccia dell'alleanza felice : "Gli slogan non ci bastano - dice - serve concretezza. Noi non guardiamo ai colori delle forze politiche, lavoriamo per il Paese". Il Movimento avrà anche il 33 per cento dei voti contro il 19 del Pd, ma il nervosismo non risparmia Luigi Di Maio. Zingaretti?, ha spiegato poi ai suoi: "Mi ha detto c

Vittorio Feltri : "Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti senza scrupoli e bugiardi - toglieteceli dalle p***e" : Non è del tutto vero che la politica di un tempo fosse migliore di quella odierna. È sempre stata un guazzabuglio di cose ai limiti della sporcizia. Oggi però è più ridicola e contraddittoria. Libero presenta nelle fotografie che aprono il giornale due personaggi di grande spessore comico, quella di

Nicola Zingaretti annulla l'incontro con Luigi Di Maio - bomba sul governo giallo-rosso. Salta tutto? : Nicola Zingaretti, secondo alcune fonti riportate dall'Agi, avrebbe annullato un incontro previsto con Luigi Di Maio, in conseguenza delle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 stelle alla stampa, che rimettevano in discussione tutti gli accordi programmatici di questi giorni. Il segretari

Paola De Micheli : "Luigi Di Maio sconcertato? Incomprensibile. Sembra il gioco dell'oca" : Se Luigi Di Maio è "sconcertato" Paola De Micheli, del Pd, dice che il suo atteggiamento "è incomprensibile". Sembra "un gioco dell'oca, si torna indietro a prima dell'inizio dei nostri confronti, temo non abbia letto i documenti scritti insieme ai capigruppo del M5s". "Se si vuole fare un governo s

Doppio divorzio per Matteo Salvini : lasciato da Luigi Di Maio e da Francesca Verdini : E’ un brutto periodo per Matteo Salvini. lasciato da Luigi Di Maio, suo amore politico. Ora anche da Francesca Verdini.

Crisi di governo - il documento in 20 punti presentato da Luigi Di Maio al premier Conte : L'articolo Crisi di governo, il documento in 20 punti presentato da Luigi Di Maio al premier Conte proviene da Il Fatto Quotidiano.

GianLuigi Paragone provoca Di Maio. Il sondaggio che sostituisce Rousseau : "Sì o no all'asse con il Pd?" : Il voto online sulla piattaforma Rousseau in merito al governo giallorosso forse non arriverà mai. A stancarsi delle menzogne di Luigi Di Maio pure Gianluigi Paragone. Il grillino dissidente ha preso sul serio il detto "chi fa da sé fa per tre" e così ha ben pensato di pubblicare sulla sua pagina pe

Luigi Di Maio "sconcertato" dopo il colloquio con Giuseppe Conte : "O si fa il programma o voto subito" : Un Luigi Di Maio durissimo quello che ha parlato dopo l'incontro con Giuseppe Conte per la formazione di un governo giallo-rosso. Il leader del Movimento 5 stelle si è molto irrigidito sul programma e ha quindi sottolineato che il decreto sicurezza non si tocca e che è "sconcertato" dal totoministri

La mamma di Di Maio preside a Pomigliano : "Trasferita come tanti prof. Luigi? Lo guardo con gli occhi del cuore" : La mamma di Luigi Di Maio torna a casa: Paola Esposito, di professione docente e dirigente scolastico e madre del politico 5Stelle, ha finalmente ottenuto il trasferimento in una scuola della sua Pomigliano d’Arco, dopo quattro anni passati a Volla, un altro comune della provincia di Napoli.Un trasferimento che ha suscitato i commenti critici di qualcuno, a cui la professoressa ha voluto rispondere dalle pagine de Il Mattino.“tanti ...