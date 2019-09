Concorso Ministero della Giustizia | l' invio della candidatura è solo online

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 1 settembre 2019) Manca sempre meno alla scadenza del bando diper la selezione di 2329 funzionari per il(nessuna selezione per il personaleValle d'Aosta). Gli interessati a partecipare a questopubblico per esami e titoli potranno inoltrare la loroentro e non oltre il 9 settembre 2019. Il bando diindetto dalè volto alla ricerca di diverse figure, nello specifico: 2242 funzionari giudiziari nell'amministrazione giudiziaria, 39 funzionari amministrativi nel personale del Dipartimento per laminorile, 20 funzionari per il Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria, 28 funzionari per il Dipartimento per laminorile e di comunità. I requisiti richiesti Potranno partecipare alpubblico per l'assunzione di 2329 funzionari per iltutti i cittadini in ...

RetweetPalermo : RT @GiornaleLORA: Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.… - GiornaleLORA : Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di… - Trmtv : Scuola, il Ministero chiarisce: “Confermate le sedi per i docenti vincitori di concorso” -