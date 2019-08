Van Morrison | la playlist delle canzoni più belle

Fonte : gqitalia

(Di sabato 31 agosto 2019) Ledi Vannon sono affatto semplici da raccontare: hanno poca storia. Se per storia intendiamo l’insieme di tutti quegli aneddoti che solitamente gli artisti si compiacciono di rivelare durante i concerti. Non gli sentirete quasi mai dire, tra un’esecuzione e l’altra, “questa l’ho scritta che ero… stavo pensando a… e alla fine significa che…”. Vannon è Bruce Springsteen, lui questa urgenza di spiegare i suoi pezzi, di chiuderli in una cornice di storia e realtà, non l’ha mai sentita. Basta leggere le interviste o sfogliare le innumerevoli biografie, per rendersi conto cheè sempre molto vago quando si tratta di senso e significato dei suoi testi. E non ama associare la propria musica a episodi particolari della sua vita. Quello checanta - lo rivendica lui stesso più volte - parla da solo e parla la lingua che ognuno vuole sentirci. Come la ...

marcoda1975 : Accadde nel rock, oggi 31 agosto: Lionel Hampton, Debbie Gibson, Van Morrison, Sergio Caputo, Jimi Hendrix… - jensensguitar : Arrivano le 23:00 e io e Van Morrison facciamo un concerto come ogni sera - fbonacci : Van Morrison.wmv -