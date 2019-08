Il primo red carpet di Stormi | la figlia «segreta» di Kylie Jenner e Trevis Scott

Venezia 76 - Deneuve e Binoche regine del primo red carpet : Sul primo red carpet della 76esima Mostra del Cinema di Venezia hanno brillato le due protagoniste del film d'apertura, "La vérité" di Kore-eda Hirokazu, Catherine Deneuve e Juliette Binoche, fotografatissime e applauditissime dal pubblico: la prima in nero con spolverino rosso, con spalle e schiena scoperte, la seconda in chiaro con abito scollato e fasciante. Oltre ai giurati, sul tappeto rosso hanno sfilato tra i tanti anche Toni Servillo e ...

primo spoiler dal set di Grey’s Anatomy 16 a Seattle : Meredith libera ma ai servizi socialmente utili? : Le riprese di Grey's Anatomy 16 in corso in esterna a Seattle sembrano rivelare un Primo vero spoiler dalla prossima stagione del medical drama, al via negli Stati Uniti il prossimo 26 settembre su ABC. Lo spoiler in questione riguarda la protagonista Meredith Grey (Ellen Pompeo) e il suo compagno Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti): gli interpreti della coppia principale dello show sono stati avvistati mentre giravano delle scene all'aperto, ...

Stormi ha debuttato sul suo primo red carpet con mamma Kylie Jenner e papà Travis Scott : Tenerissima The post Stormi ha debuttato sul suo primo red carpet con mamma Kylie Jenner e papà Travis Scott appeared first on News Mtv Italia.

Liverpool-Chelsea - Supercoppa Europea 2019 : Reds e Blues in campo a Istanbul per il primo trofeo europeo stagionale : Si può considerare l’ultimo atto della stagione 2018-2019 o il primo trofeo europeo da assegnare nella nuova stagione 2019-2020, in ogni caso Liverpool e Chelsea scenderanno in campo domani sera alla Vodafone Arena di Istanbul (Turchia) per contendersi la Supercoppa Europea 2019. L’Inghilterra si appresta a portare a casa il terzo trofeo continentale consecutivo dopo aver qualificato ben quattro squadre alle ultime finali di ...

Unicredit - nel primo semestre cresce l'utile netto : Il Consiglio di Amministrazione di Unicredit Spa ha approvato i risultati consolidati di Gruppo al 30 giugno.

D’Amato : esprimo solidarietà nei confronti dei medici aggrediti : Roma – “Desidero rivolgere la mia solidarieta’ e vicinanza ai due medici che sono stati aggrediti, in due diversi episodi, al Policlinico Umberto I di Roma. L’ennesima vile e inaccettabile aggressione nei confronti del personale sanitario. Per questo motivo ancora una volta ribadisco che la soluzione migliore sarebbe quella di riaprire al piu’ presto i posti di polizia all’interno delle strutture ospedaliere e ...

Meredith e DeLuca a piede libero nel primo episodio di Grey’s Anatomy 16? Le prime immagini dal set : La produzione del primo episodio di Grey's Anatomy 16 è iniziata lo scorso 25 luglio, col cast riunito al gran completo a Los Angeles per dare il via alle riprese dei nuovi episodi in onda nella prossima stagione tv. La première è fissata al 26 settembre su ABC, negli Usa, e arriverà in Italia come sempre in autunno inoltrato, in prima visione assoluta su FoxLife (canale 114 di Sky). Mentre il cast festeggia il lieto evento della nascita ...

Atletica – Europei a squadre - quattro gli azzurri con il primo accredito in partenza per Bydgoszcz : Desalu, Re, Crippa e Sottile salgono sull’aereo per Bydgoszcz con il primo accredito nelle proprie rispettive discipline I numeri: 851 atleti da 12 nazioni. A una settimana dagli Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia (9-11 agosto), la pubblicazione delle final entries aiuta a orientarsi circa il valore degli avversari degli azzurri, in un’edizione che “boccia” cinque squadre su dodici e che di conseguenza richiede un posto tra ...

primo tweet di Parmitano dalla Stazione Spaziale : “Che viaggio incredibile” : “Vedere questo dalla ISS è quasi travolgente. Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili per MS13. E la mia prima vista dall’orbita non avrebbe potuto essere migliore: nubi nottilucenti mozzafiato, eteree e quasi irreali“: questo il Primo tweet di AstroLuca, l’astronauta Luca Parmitano, dalla Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano ha ripostato un tweet della NASA nel ...

Reddito di cittadinanza - accolte 2 domande su 3. A Roma primo progetto per impiegare i beneficiari in lavoratori socialmente utili : Parte nel Municipio XV di Roma il primo progetto di “lavoro socialmente utile” in cui saranno coinvolti alcuni beneficiari del Reddito di cittadinanza. Il decretone che ha dettagliato requisiti e misura del beneficio voluto dal M5s, prevede infatti nella versione emendata dal Senato che chi riceve il sussidio debba impegnarsi gratuitamente per un massimo di 16 ore alla settimana in servizi alla comunità, nell’ambito di progetti ...

NEIL ARMSTRONG - primo UOMO SULLA LUNA/ 'Un tipo riservato - sangue freddo incredibile' : NEIL ARMSTRONG è noto come il PRIMO UOMO a toccare il suolo LUNAre. Astronauta e aviatore, il suo ricordo rivive nelle parole del figlio Mark.

Il primo AMA su Reddit dedicato a Google Stadia si terrà questa settimana : C'è qualcosa che volete sapere su Google Stadia? Non siete soddisfatti delle varie informazioni presenti in rete? Ebbene, ci sono buone notizie per voi, perché il 19 luglio alle ore 19 si terrà il primo AMA di Stadia su Reddit.Se non volete porre domande per le quali esistono già delle risposte, vi riportiamo le informazioni già note sulla piattaforma:Che ne dite? Parteciperete al Reddit AMA questo venerdì?Leggi altro...