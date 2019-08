Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro certificati dal 3C con carica rapida a 40 watt

Come aggiornare Huawei Mate 20 all’ultimo firmware con Bootloader sbloccato : Root Huawei Mate 20 vuoi aggiornarlo all'ultimo firmware la guida che trovi qui di seguito ti aiuterà ad aggiornare il firmware Huawei all'ultima versione diposnibile per Huawei Mate 20.

Niente IVA e 10 euro di sconto extra con Unieuro per Huawei Mate 20 e Note 10 il 31 agosto : Trapelano oggi 31 agosto alcune offerte davvero allettanti con Unieuro per gli utenti che stanno pensando di acquistare device di fascia alta, come i vari Huawei Mate 20 e Samsung Galaxy Note 10, tanto per citarne due. Fondamentalmente, ci sono due promozioni che si intrecciano, anche se una delle due potrebbe non essere applicata a tutti i prodotti dello store. Proviamo pertanto ad esaminare più da vicino la campagna "sconto IVA" e non solo ...

Agosto si chiude con il botto per Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite : arrivano le patch B208 e B229 : arrivano finalmente anche in Europa nuove patch per gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare su dispositivi come i vari Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite. Dopo aver assicurato ai rispettivi target l'aggiornamento con EMUI 9.1, infatti, il brand asiatico introduce in giro per il mondo la prima serie di patch correttive per i dispositivi che sono stati lanciati sul mercato nel corso del 2018. Proviamo dunque a comprendere cosa sia ...

Huawei Mate 30 arriverà con Android - ma le app di Google andranno installate manualmente : Sembra che i nuovi top di gamma Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro arriveranno con Android a bordo, ma senza le applicazioni di Google preinstallate. L'articolo Huawei Mate 30 arriverà con Android, ma le app di Google andranno installate manualmente proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 potrebbe essere posticipato sul mercato globale - a causa del BAN : A causa del ban del governo USA, secondo South China Morning Post Huawei potrebbe decidere di posticipare l'esordio sul mercato di Huawei Mate 30 L'articolo Huawei Mate 30 potrebbe essere posticipato sul mercato globale, a causa del BAN proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 non avrà le app di Google : (Foto: Weibo) I nuovi smartphone della gamma Huawei Mate 30 sono i più attesi dell’autunno insieme ai nuovi iPhone 11, ma debutteranno senza le app di Google, per via del bando imposto dal presidente americano Dondald Trump. A tutt’oggi la situazione non si discosta rispetto alle prospettive della scorsa primavera, con il divieto imposto alle società statunitensi di stringere accordi commerciali con il colosso cinese. Infatti, la ...

Back to school con il volantino MediaWorld il 29 agosto : OK Huawei P30 Lite - Mate 20 Lite e Note 10 : Sono ufficiali a partire da oggi 29 agosto alcune offerte interessanti per il pubblico italiano che intende acquistare uno smartphone a fine estate, alla luce del volantino MediaWorld che troviamo disponibile negli store proprio da questa mattina. Si tratta di una campagna che va a rafforzare quanto vi abbiamo riportato nelle scorse settimane sulle nostre pagine e che, a conti, fatti, vede protagonisti device come i vari Huawei P30 Lite, Mate ...

Huawei Mate 30 potrebbe arrivare senza Android per il bando statunitense : Huawei intende annunciare i nuovi smartphone di fascia alta in Europa il 18 settembre a Monaco di Baviera, ma non si sa quando i dispositivi arriveranno effettivamente in vendita. I dirigenti dell’azienda hanno spiegato all’agenzia di stampa Reuters che Huawei potrebbe vedersi costretta a non installare il sistema operativo Android e le relative app. Un portavoce di Google ha confermato alla Reuters che il Mate 30 non può essere ...

Quasi certa la data di lancio di Huawei Mate 30 - mentre HONOR 20S arriverà il 4 settembre in Cina : mentre la data di lancio di HONOR 20S è confermata per il 4 settembre, sembra sempre più certo che Huawei Mate 30 arriverà il 18 settembre. L'articolo Quasi certa la data di lancio di Huawei Mate 30, mentre HONOR 20S arriverà il 4 settembre in Cina proviene da TuttoAndroid.

