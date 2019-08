Gli attuali smartwatch Huawei potrebbero essere aggiornati a HarmonyOS

Concorso Navigator - Gli elenchi deGli idonei per Provincia. Dal 19 al 24 LuGlio la contrattualizzazione : Il 24 Giugno Anpal ha pubblicato un comunicato stampa nel quale ha reso note le graduatorie dei candidati idonei del Concorso Navigator per ciascuna Provincia. Non tutti i candidati idonei saranno vincitori: infatti nonostante abbiano ottenuto un punteggio minimo di 60/100 dovranno verificare la loro posizione in graduatoria a seconda dei posti messi a disposizione per Provincia e dei punteggi degli altri partecipanti. Inoltre, in caso di parità ...