Formula 2 | morto il pilota francese Hubert a causa di un grave incidente in gara

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 31 agosto 2019) Anthoinein unindi2 a Spa Francorchamps. Ilaveva 22 anni: la sua macchina è stata letteralmente tagliata in due adel violento impatto ad altissima velocità. Nel corso della, iniziata da poco, al secondo giro dopo la salita dall'Eau Rouge un terribileha coinvolto le monoposto di Anthoine, Juan Manuel Correa e Marino Sato. La corsa è stata immediatamente sospesa per permettere ai soccorsi di raggiungere i piloti, ma successivamente è stata cancellata in maniera definitiva. Sato è fuori pericolo, mentre Correa è stato ricoverato urgentemente nel vicino ospedale di Liegi. Ilecuadoregno è intubato ma in uno stato cosciente e la sua situazione,ma stabile, è costantemente monitorata. Ha riportato delle fratture alle gambe adell'impatto....

SkySportF1 : Morto il pilota Anthoine Hubert Il francese coinvolto in un incidente in Gara-1 ? - Eurosport_IT : Una bruttissima notizia dal Gp del Belgio di Formula 2: dopo un brutto incidente è morto il pilota francese Anthoin… - SkyTG24 : Formula 2, è morto Anthoine Hubert dopo uno spaventoso incidente a Spa -