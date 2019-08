1° Settembre 2019 | oggi inizia l’Autunno meteorologico | l’Equinozio si avvicina | ecco

Dall’Equinozio d’Autunno alle congiunzioni : tanti eventi astronomici a Settembre 2019 : Nuovo mese di eventi astronomici: ecco cosa ci riserva Settembre 2019, nono mese dell’anno in base al calendario gregoriano e il primo dell’autunno nell’emisfero boreale (della primavera nell’emisfero australe). Il Sole giorno 17 passa dalla costellazione del Leone a quella della Vergine. Nel corso del mese le giornate si accorciano di circa 80 minuti. Si ricordi che il 23 Settembre è il giorno dell’Equinozio ...

Buongiorno e Buon 1° Settembre 2019 : le IMMAGINI e le GIF più belle da inviare oggi su Facebook e WhatsApp : Archiviato Agosto 2019, inizia oggi il mese di Settembre, che è da sempre il simbolo di fine delle vacanze, di “ritorno”, che sia al lavoro o a scuola: è un mese certamente impegnativo e che ci riporta tra i banchi o davanti alle scrivanie. Che sia tanto o poco atteso, proponiamo una selezione di IMMAGINI (gallery in alto) da condividere oggi per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buongiorno” e un “Buon ...

Le Serie Tv in Italia a Settembre 2019 : City on A Hill - The Politician - Elite 2 e The Hot Zone : L'estate 2019 sarà ricordata come l'estate dei cinema aperti e dei grandi film in sala. Nell'attesa che anche la tv si decida a rimanere accesa, ci hanno pensato le Serie tv in streaming ma anche in chiaro, a tenere davanti allo schermo di una tv o di uno smartphone il pubblico Italiano. E se arrivato Settembre le Serie tv pian piano scompaiono dai canali in chiaro, per fortuna tra pay e streaming non mancano le novità interessanti per ...

Oroscopo Branko : previsioni della prima settimana di Settembre 2019 : Branko, Oroscopo della settimana prossima: previsioni zodiacali dell’inizio di settembre Dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, riportiamo in questo articolo alcune informazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko della prima settimana del mese di settembre 2019, indicativamente da domenica 1 a domenica 8, per ciascuno dei dodici segni dello zodiaco. L’Ariete, secondo le previsioni ...

Il Segreto trame dal 2 al 6 Settembre 2019 : Francisca e Fernando tentano di corrompere Roberto - ma il cubano... : Le anticipazioni della soap spagnola per la prima settimana di settembre rivelano che Roberto, ricattato da Francisca e Fernando, deciderà di raccontare tutto a Maria.

Bitter Sweet trame dal 2 al 6 Settembre 2019 : doppio ricatto per Hakan : Le anticipazioni della soap turca per la prima settimana di settembre rivelano che Hakan, ricattato da Demet, non sarà da meno: userà il video di Asuman per minacciare Nazli...

Judo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 1° Settembre. Il tabellone della prova a squadre : Dopo sette giornate di grande spettacolo siamo arrivati ormai alla vigilia dell’ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2019 di Judo, in corso di svolgimento alla Nippon Budokan Arena di Tokyo. Archiviate le 14 categorie individuali, domani andrà in scena la gara a squadre mista per Nazioni per il gran finale di una rassegna iridata che ha regalato grandi emozioni ed incontri di livello stellare. Il format di gara del Team Event ...

Beautiful trame dal 2 al 6 Settembre 2019 : Brooke scopre che Ridge ha corrotto il giudice favorendo Katie : Tutte le anticipazioni della soap americana per la prima settimana di settembre. Scopriamo come Brooke inchioderà Ridge, reo di aver corrotto il giudice McMullen.

Amazon - le uscite di Settembre 2019 - Made in Italy di Canale 5 - Undone e Future Man 2 : Amazon Prime Video le uscite di Settembre 2019, El Corazon de Sergio Ramos, Future Man, Made in Italy e Transparent Il mese di Settembre accoglie subito la fiction di Canale 5 Made in Italy in arrivo in anteprima rispetto al rilascio in tv in chiaro. Arriva anche il film musicale conclusivo di Transparent nonostante la serie sia sempre andata in prima tv su Sky. Arrivano i film Capri Revolution e La Befana vien di notte con Paola Cortellesi. I ...

Netflix - le uscite di Settembre 2019 : Elite 2 - The Politician - Criminal e altro : Netflix: le uscite di settembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: Elite 2, The Politician, Criminal, Scream e altro. Dopo Infinity, vediamo quali titoli arriveranno nel catalogo Netflix nel mese di settembre. settembre di solito è il mese in cui riparte tutto, ma Netflix non si è mai fermato in estate, anzi ha piazzato i titoli più forti del suo catalogo tra luglio e agosto. Precisiamo che non è escluso però che possano arrivare altri ...

#Iosonoambiente2019 : il 1° Settembre a Pescasseroli i Carabinieri per la Biodiversità in piazza con i cittadini : Il 1° settembre, i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Castel di Sangro saranno in piazza con i cittadini nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con una postazione attiva dalle 10 alle 13 alla Villa Comunale di Pescasseroli, nell’ambito della campagna di comunicazione # IO SONO AMBIENTE, sorta dalla collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e i Carabinieri Forestali, volta a promuovere comportamenti rispettosi ...

Infinity - le uscite di Settembre 2019 : Riverdale 3 - Detective Pikachu e altro : Infinity: le uscite di settembre 2019. Tra i film e serie tv in arrivo: Manifest, Detective Pikachu, Fast & Furious 8. Le uscite Infinity Premiere. L’estate è ormai agli sgoccioli e dopo la moria di contenuti che ha contraddistinto Infinity in questo periodo estivo, soprattutto nel fronte seriale, a settembre si recupera un po’ terreno. Il tutto grazie al servizio catch-up grazie al quale sono disponibili le serie tv dei canali ...

Firenze. Il 10 Settembre Premio Stenterello 2019 a Leonardo Pieraccioni : Fino al 10 settembre si svolge la rassegna cinematografica curata da Andrea Muzzi che culmina con il Premio “Stenterello”. “Non

Sky e Fox - migliori serie tv e film di Settembre 2019 : Paura della sindrome da rientro di settembre? Niente paura, ci pensa Sky che, come le altre piattaforme, ha preparato una programmazione molto interessante, tra serie tv, film e documentari, in grado di constrastare - o, quantomeno, alleggerire - qualunque nostalgia di fine estate. Tra le novità principali, approda finalmente la scandalosa serie teen Euphoria (dal 26 settembre su Sky Atlantic), mentre su Fox dal 16 settembre arriva la ...