ZeroZeroZero | la serie dal libro di Roberto Saviano | il trailer

ZeroZeroZero - la serie dal libro di Roberto Saviano in anteprima al Festival di Venezia : ZeroZeroZero , la serie Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano , sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia . Due episodi della serie – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del ...

ZeroZeroZero al Festival di Venezia 2019? L’anteprima della serie Sky in coppia con The New Pope (rumors) : ZeroZeroZero al Festival di Venezia 2019? Questa è la domanda che circola da un po' sul web e tra gli appassionati delle serie tv Sky e la conferma sembra ormai vicinissima. Non è la prossima volta che le serie tv sbarcano a Venezia per una presentazione esclusiva e in anteprima rispetto ad ogni piattaforma e se in passato è toccato a The Young Pope e L'Amica Geniale, questa volta potrebbe toccare a ZeroZeroZero e The New Pope. La 76esima ...