US Open 2019 oggi in tv 30 agosto | programma | ordine di gioco | orari e streaming

Fonte : oasport

(Di venerdì 30 agosto 2019) Cominciano i match di terzo turno agli US. Nel tabellone maschile tornano in campo Roger Federer e Novak Djokovic, entrambi impegnati sull’Arthur Ashe. Lo svizzero se la vedrà con il britannico Daniel Evans e deve riscattare due primi due turni sottotono, dove ha sempre concesso un set all’avversario. Sul serbo, invece, pende l’incognita del problema alla spalla e potrebbe non avere vita facile contro l’americano Denis Kudla. Ci sarà anche un italiano in questa giornata ed è un fantastico Paolo Lorenzi. Il senese ha vinto un’altra maratona al quinto set contro il serbo Miomir Kecmanovic ed ora sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. Un match davvero difficilissimo per il 38enne azzurro, che comunque non ha davvero nulla da perdere con l’elvetico. In campo femminile spazio a tante americane, prima fra tutte Serena Williams che se la vedrà con la ...

fattoquotidiano : Open Arms, gip convalida sequestro ma la nave può tornare in mare: “Migranti trattenuti contro volontà, ma l’ong no… - repubblica : Open Arms, restituita la nave alla Ong. 'Fumus del reato di sequestro di persona' [news aggiornata alle 14:50] - ArthurWeint : In verità, San Paulo non è calata nell’oscurità per i forti venti che hanno trasportato nel cielo i fumi di un ince… -