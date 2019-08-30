romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - VAIstradeanas : 10:18 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -
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Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19:30 Roma Daily News
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALL'ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. PER INCIDENTE ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 10 : 00 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PER Traffico intenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 30 : LAVORI IN CORSO SU VIALE DI TOR DI QUINTO, CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, CI TROVIAMO TRA CORSO FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO STADIO OLIMPICO. SUL Tratto Urbano DELL’ A24 TOMA-TARAMO RALLENTAMENTI E code PER Traffico intenso fra Portonaccio e LA Tangenziale Est in direzione DEL CENTRO ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 09 : 00 : INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO. Traffico RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA. A Roma NORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 30 : INCIDENTE SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO IL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà: CI SONO CODE A PARTIRE DALL’AERROPORTO DI CIAMPINO. Traffico RALLENTATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA. A Roma NORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI TRANSITA A ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 08 : 00 : SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA. A RomaNORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU ...
Traffico Roma del 30-08-2019 ore 07 : 30 : SUL GRA. IN CARREGGIATA INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA, ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA NUOVA SUBITO DOPO LO SVINCOLO D’USCITA DAL GRA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTà. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA DALLA TIBURTINA ALLA NOMENTANA. A RomaNORD, ZONA SERPENTARA, Traffico rallentato PER incidente IN Via Virgilio Talli IN Prossimità DI Via Pian di Sco. ALTRO INCIDENTE ALL’OSTIENSE SU ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’ URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE. AL NOMENTANO TIBURTINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONER NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA LORENZO IL MAGNIFICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI. SULLA VIA AURELIA IN ATTESA DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO ANDATO A FUOCO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’ URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE. AL NOMENTANO TIBURTINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONER NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA LORENZO IL MAGNIFICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI. SULLA VIA AURELIA IN ATTESA DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO ANDATO A FUOCO ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19 : 00 : Traffico SOSTENUTO MA ACOMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE IN VIA AURELIA TRA PIAZZA IRNERIO E IL RACCORDO E IN VIA ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 18 : 30 : Traffico SOSTENUTO MA ACOMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CODE PER Traffico INTENSO ANCHE IN VIA AURELIA TRA PIAZZA IRNERIO E IL RACCORDO E IN VIA ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CAUSA INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE DELLA BUFALLOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR SAN GIOVANNI. AL PORTUENSE PER LE ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 17 : 30 : Traffico IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. CAUSA INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE DELLA BUFALLOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR SAN GIOVANNI. AL PORTUENSE PER LE ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 17 : 00 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. ALL’ESQUILINO INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI LARGO SANT’ONOFRIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI ARGONAUTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. AL PORTUENSE PER LE ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 16 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO. ALL’ESQUILINO INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI LARGO SANT’ONOFRIO, RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI ARGONAUTI IN DIREZIONE DEL CENTRO. AL PORTUENSE PER LE ...
Traffico Roma del 29-08-2019 ore 15 : 30 : Traffico SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCORA DISAGI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, CON INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI. IN CENTRO PER UN INCIDENTE DISAGI IN VIA DEL VANTAGGIO, ANGOLO VIA DI RIPETTA. AL RIONE MONTI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI LARGO ...