Governo | Conte non si ‘sbilancia’ con Pd | entro domenica farà sintesi**

**Governo : verso Conte bis - si ragiona su squadra** : Roma, 26 ago. (Adnkronos) – Un incontro veloce, meno di mezz’ora. In una sede che parla da sola, palazzo Chigi. Dall’incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio la possibilità di un ritorno di Giuseppe Conte (che a breve sarà a Roma dopo il G7 di Biarritz) appare concreta. Dopo l’incontro fonti Pd fanno sapere che il nodo della premiership non è ancora sciolto, ma che il confronto prosegue e proseguirà alle 21 ...

**Governo : Cuperlo - ‘disarmato da Conte - politica non è trasformismo’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Io sono piuttosto disarmato quando sento Conte dire un’esperienza che non rinnego ma che considero chiusa. Se non era d’accordo sulla politica di questi ultimi 14 mesi e i valori che l’hanno sostenuta, allora aveva il dovere di dirlo oppure non possiamo immaginare che la politica sia semplicemente un cambio di casacca. Il trasformismo non ha mai prodotto il bene della politica e ...

**Governo : arriva Conte al Senato - fischi attivisti Lega ‘buffone’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte è appena arrivato al Senato dove i militanti leghisti in presidio davanti a palazzo Madama lo hanno accolto con fischi al grido di ‘buffone, buffone’ e ‘elezioni, elezioni’. L'articolo **Governo: arriva Conte al Senato, fischi attivisti Lega ‘buffone’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Crimi - ‘domani si vota su comunicazioni Conte - no accordi con Renzi’** : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Non c’è alcun accordo. Né con Renzi, né con Boschi, né con altri. C’è solo il voto sulle comunicazioni che il presidente Giuseppe Conte rivolgerà domani all’aula del Senato”. Lo scrive Vito Crimi su Fb. “E c’è un traguardo storico che possiamo raggiungere in poche ore: il taglio di 345 poltrone in Parlamento. I numeri ci diranno chi vuole davvero tagliarle e chi ...

**Governo : Salvini su contestazioni a Catania - 'mix di centri sociali e pezzi M5S'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Fuori c'è il popolo del no, un mix di centri sociali, estrema sinistra e pezzi di Cinque stelle". Così, il ministro Matteo Salvini commenta le dure contestazioni all'esterno del municipio di Catania dove centinaia di persone si sono radunate per esprimere il dissenso

**Governo : Conte - ‘in Aula se matureranno condizioni cessazione incarico’** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “A questo consesso tornerò ove mai dovessero valutare le condizioni per la cessazione del mio incarico”. Lo assicura, in Aula al Senato, il premier Giuseppe Conte, intervenendo sulla vicenda Metropol.L'articolo **Governo: Conte, ‘in Aula se matureranno condizioni cessazione incarico’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Governo : Conte - ‘Parlamento centrale - dovere essere qui’** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Ritengo un dovere essere qui nel rispetto della centralità del Parlamento nel suo ruolo di controllo”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo al question time a Montecitorio. M5S e Lega sono due “forze politiche che confermano di avere sensibilità diverse rispetto a vari temi, ma ciò non impedisce l’azione di governo”, assicura il premier difendendo l’operato ...

**Governo : Conte - ‘sento spesso il Colle’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – Ha sentito il Presidente della Repubblica? “Non capisco perché sia una notizia, con il Presidente interloquiamo spesso”, colloqui “assolutamente istituzionali in cui ci ragguagliamo su temi pungenti e sui temi istituzionali che ci competono”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a Palazzo Chigi.L'articolo **Governo: Conte, ‘sento spesso il ...

**Governo : Conte - ‘futuro esecutivo? Io impegni li porto a termine’** : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La mia posizione sul governo è chiara, siamo qui per realizzare un mandato preciso, con un progetto di riforme molto ampio, e invito tutti a non valutare il nostro operato giorno per giorno. Stiamo riformando il paese, forse non ce ne accorgiamo ma lo stiamo facendo. Questo disegno richiederà del tempo, si completerà nel giro di mesi, anni. Io quando prendo gli impegni li porto a termine, mi ...

**Governo : Conte - ‘benvenuta a Locatelli - squadra si rinforza’** : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho il piacere di presentarvi un nuovo ministro, un nuovo acquisto della compagine governativa. Alessandra Locatelli assume l’incarico di ministro alla Disabilità e per la Famiglia, le do il benvenuto. Ha subito debuttato, già stamattina, in Cdm”. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. L'articolo **Governo: Conte, ‘benvenuta a Locatelli, squadra si ...

**Governo : ieri sera incontro Conte-Locatelli - poi nome al Colle** : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – A quanto si apprende, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata ha incontrato la parlamentare della Lega Alessandra Locatelli, con la quale ha avuto un lungo e approfondito colloquio. L’incontro è servito al premier a fare una propria valutazione, necessaria per poter poi proporre il nome di Locatelli come ministro della Famiglia al Capo dello Stato. L'articolo **Governo: ieri sera ...