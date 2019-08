Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Ti consideriamo unper preservare le radici cristiane dell’Europa e per fermare l’immigrazione”. Il premier ungherese Viktora Matteonel giorno in cui il premier incaricato Giuseppe Conte avvia le consultazioni e il leader della Lega chiama la piazza il 19 ottobre per manifestareil governo giallorosso.lettera indirizzata al ministro dell’Interno,– a cuiaveva chiesto invano prima delle Europee di aderire al gruppo sovranista e di lasciare il Partito popolare – aggiunge: “Noi ungheresi non dimenticheremo mai che sei stato il primo leader dell’Europa occidentale a contrastare l’arrivo di migranti illegali in Europa attraverso il Mediterraneo”. Poi prosegue: “A prescindere dai futuri sviluppi politici in Italia e dal fatto che apparteniamo partiti diversi in ...

Cascavel47 : Ungheria, Orban scrive a Salvini: “Sei un guerriero nella lotta contro l’immigrazione” - amicinmaskera : @matteosalvinimi Ho letto di Orban che si unisce alla tua lotta..! Cerca un varco nelle sue reti lungo il perimetro… - sergioalesi : Pare che #Salvini, sotto indagine delle Procure X vendita abusiva dell Italia alla Russia, chiederà asilo politico… -