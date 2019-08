Titoli e aperture | il nuovo mandato a Conte interpretato dai quotidiani in edicola

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ennesima giornata di passione. Ilgoverno è riaffidato alla guida e alla cura di Giuseppe, il premier uscente. Questa mattina alle 9.30 il presidente della Repubblica lo ha convocato al Quirinale per conferirgli l'incarico di formare ilesecutivo con il Pd e i 5Stelle. Il premier, già alla guida della coalizione con la Lega accetterà “con riserva”, come usualmente accade all'atto dell'affidamento dell'incarico. Nel frattempo è ancora lite sui vicepremier e sul ruolo di Luigi Di Maio, mentre Beppe Grillo ieri sera ha attaccato: “I ministri devono essere tecnici, non politici”. E Calenda lascia il Pd. Salvini litiga con Di Maio che dice di avere ricevuto da lui l'offerta (rifiutata) per fare il premier. Ma la Lega lo smentisce. CORRIERE DELLA SERA Il governo nelle mani diM5S e Pd dicono sì: oggi l'incarico. Lite sui vicepremier e sulla piattaforma Rousseau. ...

