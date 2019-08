The Girls on the Bus | su Netflix una serie di Julie Plec e Greg Berlanti

Fonte : dituttounpop

(Di giovedì 29 agosto 2019) Theon the Bus,acquista unadi(The Vampire Diaries) e prodotta da. Notizie del giorno. Dopo una sorta di “guerra commerciale” da parte dei network interessati,si è aggiudicata latv Theon the Bus, un drama creato da, creatrice di The Vampire Diaries (The Originals, Legacies) e prodotta dacon Warner Bros Tv. Lasi ispira a un capitolo del libro di Amy Chozick “Chasing Hillary: Ten Years, Two Presidential Campains e one Intact glass Ceiling“. Nel libro la giornalista del New York Times racconta la corsa per diventare presidente di Hillary Clinton. Ma attenzione perchè latv non sarà su Hillary Clinton, ma prende ispirazione da un capitolo all’interno del libro che racconta dei giornalisti uomini che dominavano l’autobus della campagna ...

