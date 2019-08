Muore una modella | alla madre nessuno le dice nulla | la donna lo scopre in un modo

Investe mentre tenta di battere il proprio record con una Jet-Car - la celebre Jessi Combs Muore all’età di 36 anni : La donna più veloce del mondo su quattro ruote ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto nell’Alvord Desert in Oregon Non ce l’ha fatta Jessi Combs, la donna più veloce del mondo su quattro ruote ha perso la vita mentre tentava di battere il suo stesso record, sfidando la velocità nell’Alvord Desert in Oregon. La pilota 36enne ha perso il controllo della sua Jet-Car, non sopravvivendo alle conseguenze ...

Alessio Muore di leucemia a 15 anni. Era una promessa del calcio : Si è spento a soli 15 anni per via di una leucemia. Si chiamava Alessio Romanazzi ed era di Taranto ed è morto il giorno successivo a quello del suo 15esimo compleanno. Era una giovane promessa del calcio Alessio, come ricostruisce Repubblica, e chi lo seguiva si dice sicuro che avrebbe fatto grandi cose in campo. Aveva perso la mamma quando aveva 9 anni e aveva cominciato a giocare a pallone insieme al fratello gemello in quella che è poi ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Muore il padre di una protagonista - ecco chi : Nuove tragedie sono in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: dopo l’omicidio di Meliton Melquiades (Roberto Saiz), che andrà in onda nella penisola iberica giovedì 29 agosto, i telespettatori dovranno prepararsi a dire addio a Paco Del Molino (Manuel Aguillar Suarez), il padre di Marcela (Paula Ballesteros). Entrambi i decessi avranno a che fare con lo psicopatico Fernando Mesia (Carlos Serrano), quest’ultimo creduto morto ...

Taranto - Muore a 15 anni di leucemia. Alessio Romanazzi era una promessa del calcio : Alessio Romanazzi, 15 anni appena compiuti, da due anni combatteva contro la leucemia. A nove anni aveva perso la madre e da allora viveva in una casa famiglia. Ancora una giovanissima vittima a Taranto: a perdere la vita a causa di una leucemia Alessio Romanazzi, 15 anni appena compiuti e da due alle prese con la malattia. Come racconta Repubblica Bari, il giovane aveva perso la madre a soli nove anni e insieme al fratello gemello aveva ...

Terribile frontale tra due auto : Muore una donna di 47 anni : donna di 47 anni muore nello schianto fra due auto a Visogliano, lo scontro frontale fra i veicoli è avvenuto lungo la strada provinciale 32 vicino a Sistiana. La vittima era al volante di una Fiat Seicento, leggermente feriti i due occupanti del secondo mezzo coinvolto. Incidente mortale nel pomeriggio del 27 agosto poco dopo le 17 a Visogliano, sul Carso triestino. A perdere la vita, nello scontro frontale tra la sua autovettura, una Fiat 600, ...

Scarica elettrica mentre fa la doccia - Muore folgorata una donna : muore mentre fa la doccia, uccisa da una Scarica elettrica. Così è morta Giuseppa Saputo a Balestrate in provincia di Palermo, folgorata mentre farceva la doccia. È l’incubo di tutti. Un impianto elettrico obsoleto? Oppure del tutto fuori norma? Una manomissione o ancora il mancato funzionamento di una parte del sistema? Interrogativi ai quali si potrà dare una risposta solo dopo gli accertamenti tecnici che saranno predisposti dalla ...

L’Aquila - operaio di 33 anni Muore schiacciato da una lastra. Più di 450 vittime nel 2019 : Alessandro Pacifici - un operaio di 33 anni figlio del titolare dell'omonima ditta edile di movimento terra - ha perso la vita in un cantiere: stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione della tragedia, l'uomo stava effettuando una saldatura di una pesante lastra utilizzata per il carico di mezzi di lavoro.Continua a leggere

Novara. Giovane Muore fuori da una discoteca : “Ucciso a coltellate per motivi sentimentali” : Tragedia nella notte nel Novarese. Un Giovane di 23 anni è stato ucciso a coltellate fuori da un locale di Borgo Ticino. Il fatto è successo nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 fuori dalla discoteca Aeroplano, in località Campagnola di Comignago, lungo la statale che arriva a Borgo Ticino. Dalle prime informazioni sembra che all’esterno del locale sia scoppiata una rissa e ad avere la peggio sia stato il 23enne. Quando i soccorritori sono ...

Casalabate : sub 56enne ha un malore durante una battuta di pesca e Muore : Una vera e propria tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, a Casalabate, nota località turistica adriatica in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato dall'Ansa, un uomo di 56 anni, Donato Giordano, si sarebbe sentito male mentre era in mare. L'uomo stava effettuando una battuta di pesca subacquea quando, molto probabilmente, è stato sorpreso e stroncato da un malore. L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che si ...

Una Vita - spoiler : Arturo Muore alle sue nozze - Elvira incinta e Silvia uccide Blasco : Torna lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera di origine iberica che ogni giorno tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Nelle prossime puntate trasmesse su Canale 5, Arturo Valverde verrà assassinato da Blasco durante le sue nozze con Silvia Reyes pochi giorni dopo aver scoperto che sua figlia Elvira lo avrebbe fatto diventare nonno. Una Vita: il piano diabolico di Blasco, Elvira incinta Le ...

Aggressione nel Ferrarese : Muore una donna di 34 anni : È morta all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove era stata condotta in gravissime condizioni, la 34enne oggetto di una violenta Aggressione avvenuta, questa mattina, a Copparo in provincia di Ferrara. La donna, secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita con un corpo contundente da un uomo. I motivi della lite, scoppiata intorno alle 8.30, sono in corso di accertamento. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i ...

Muore a causa di una malattia legata all’uso della sigaretta elettronica : “primo caso al mondo” : “La prima vittima della sigaretta elettronica”: così le autorità sanitarie statunitensi hanno definito la morte di un uomo a causa di una malattia respiratoria legata all’uso dello svapo. Il fatto è avvenuto nello stato dell’Illinois: lo ha reso noto il dipartimento di Sanità pubblica dello Stato, secondo quanto riporta Sky News. L’identità di questa persona, che aveva tra 17 e 38 anni, e la data del decesso non sono ...

Illinois - Muore per una malattia ai polmoni causata dalla sigaretta elettronica : è il primo caso negli Usa : Le autorità ritengono che questa sia la prima vittima dello svapo nel Paese, ma i casi di persone che presentano la "nuova malattia" continuano a salire

Incidente Messina - scontro tra auto e scooter : Aurora Muore a 14 anni mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...