L’Amazzonia brucia e i giocatori scendono in campo Fiamme a un passo dallo stadio

La mappa degli incendi nel mondo : l’Africa sta bruciando più delL’Amazzonia : (foto di Ylvers / Pixabay) Gli occhi del mondo sono puntati sugli incendi che stanno devastando l’Amazzonia dove, è vero, sono aumentati rispetto al recente passato. Ma c’è una regione del mondo dove i focolai sono ancora più numerosi: si tratta dell’Africa sub-sahariana. Lo scrive l’Independent, citando dati raccolti dalla Nasa, secondo i quali al momento ci sono 6.902 focolai attivi in Angola e 3.395 in Repubblica ...

Incendi : l’Africa brucia più delL’Amazzonia ma nessuno ne parla : brucia l’Amazzonia, ma anche l‘Africa è interessata da violenti roghi, più numerosi e più intensi, dei quali nessuno parla. L’agenzia Bloomberg lancia l’allarme dopo aver incrociato i dati raccolti dai satelliti della Nasa e di Weather Source. Secondo i report, lo scorso fine settimana i roghi in Angola e Repubblica democratica del Congo hanno superato di tre volte quelli registrati in Brasile. A favore della tesi, oltre ...

Dai pascoli alla corsa all’oro : il grande saccheggio che brucia il cuore delL’Amazzonia : pascoli, terreni coltivabili, pepite d’oro e filoni ricchi di ferro, rame, bauxite e altri minerali. Le ricchezze che da decenni sono sottratte alla foresta amazzonica sono la causa principale della degradazione di un territorio giunta al culmine con gli incendi

Perché L’Amazzonia brucia? : Roma, 26 ago. – (AdnKronos) – Cosa c’è dietro gli incendi su larga scala che stanno colpendo la ? C’è l’uomo, in particolare le grandi imprese zootecniche e agro-industriali, le cui azioni sono aggravate dai cambiamenti climatici. Risultato: solo nel corso del 2019 nella foresta pluviale amazzonica si sono registrati circa 75mila eventi incendiari, un numero record, quasi il doppio rispetto al numero ...

L’Amazzonia brucia anche per colpa nostra. Partiamo da noi per cambiare le cose : L’Amazzonia brucia, e noi la guardiamo bruciare. Mettiamo faccine che piangono su Facebook e ci puliamo la bocca dall’ennesimo hamburger. Non ci rendiamo conto che L’Amazzonia brucia anche per colpa nostra. La carne è uno dei principali prodotti di esportazione dal Brasile, e l’Italia è uno dei principali importatori (30mila tonnellate all’anno – soprattutto per carni lavorate di bassa qualità). Noi italiani mangiamo circa 80 ...

Il Napoli lancia su Twitter un appello per L’Amazzonia che brucia : L’Amazzonia brucia, e diversamente dagli incendi che hanno interessato diversi Paesi artici nelle ultime settimane, non si tratta di roghi spontanei. L’abbondanza di incendi che nel mese di agosto ha investito la più grande foresta pluviale al mondo, estesa per 5,5 milioni di chilometri quadrati, ha destato la preoccupazione internazionale per la perdita del polmone verde del mondo e le conseguenza sul clima globale. Anche il Napoli ...

L’Amazzonia brucia e Bolsonaro che fa? Si preoccupa per le conseguenze economiche e intanto l’Europa prende posizione : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro deve modificare il suo atteggiamento riguardo alla protezione dell’Amazzonia non solo a causa dell’indignazione globale che ha scatenato l’ondata di incendi nella foresta, ma anche per la pressione del settore agricolo, che teme possibili conseguenze negative per le esportazioni del colosso sudamericano. “Questa non e’ piu’ una crisi ambientale, adesso e’ diventata ...

L’Amazzonia continua a bruciare - Bolsonaro invia forze armate. Il Mondo in allarme ma nessuno fa nulla : Il fumo prodotto dagli incendi che stanno devastando l'Amazzonia in questi giorni puo' essere visto persino dallo spazio: a catturarne le immagini sono stati il satellite Sentinel 3, del programma europeo Copernicus dell'Agenzia spaziale europea (Esa), e quello della Nasa, Suomi National Polar-orbiting Partnership. La foto di Suomi Npp mostra il fumo e gli incendi che si estendono per diversi stati brasiliani, tra cui quelli di Amazonas, Mato ...

Caterina Balivo allarmata per L’Amazzonia che brucia : “Preghiamo per noi” : Caterina Balivo: il messaggio allarmato per gli incendi in Amazzonia La Foresta Amazzonica sta bruciando e gli incendi crescono di giorno in giorno, facendo rilevare un aumento dell’83% rispetto allo scorso anno. Il fatto è particolarmente allarmante per tantissime ragioni. Molte star internazionali, nelle ultime ore, hanno lanciato i loro appelli per la drammatica situazione […] L'articolo Caterina Balivo allarmata per ...

L’Amazzonia brucia : Terra senza difese contro il riscaldamento globale : Gli incendi diffusi hanno trasformato il giorno in notte a San Paolo e hanno provocato, secondo il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, un netto picco delle emissioni di monossido di carbonio e di anidride carbonica in atmosfera, all’origine dell’effetto serra

L’Amazzonia brucia - l’ambiente muore e il mondo resta a guardare - ma quando si è trattato di Notre Dame… : Un incendio nella cattedrale di Notre Dame: si è mobilitata mezza Europa e parte del resto mondo. Sono arrivati finanziamenti per la ricostruzione, uomini per aiutare a rimettere in sicurezza, giornalisti da tutto il mondo. Ora, dopo giorni e giorni in cui l’Amazzonia sta bruciando e il mondo, per giunta, se ne accorto in ritardo, chi si sta muovendo? Cosa stiamo facendo? Poco o nulla. Eppure, non è un eufemismo, l’Amazzonia ci dà la ...

Incendi Brasile - Bolsonaro : “Ambientalisti e Ong stanno bruciando L’Amazzonia per attaccarmi” [FOTO e VIDEO] : Gli ambientalisti, le Ong stanno bruciando l’Amazzonia per potermi attaccare. E’ questa la surreale risposta che Jair Bolsonaro ha dato a chi gli chiedeva della mancata azione del suo governo contro il preoccupante aumento degli Incendi in Amazzonia, accusando che organizzazioni non governative di provocarli per “richiamare l’attenzione” contro il suo governo. “L’Incendio è iniziato, a quanto ...