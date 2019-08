Inter | Sanchez sarebbe arrivato grazie a Conte

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019)scatenata in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri questa mattina hanno ufficializzato l'acquisto di Cristiano Biraghi,dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro in uno scambio che ha visto Dalbert andare a Firenze in prestito secco. Non solo il laterale mancino, visto che ieri è atterrato a Milano anche Alexis, che ha sostenuto le visite mediche. L'attaccante cileno dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore e arriva in prestito secco dal Manchester United, con i Red Devils che pagheranno sei milioni di stipendio, i nerazzurri cinque e con il giocatore che rinuncerà ad un milione pur di accettare il trasferimento a Milano.decisivo Il grande colpo di mercato di questa settimana dovrebbe essere quello messo a segno dall'con Alexis, salvo sorprese di questi ultimi giorni. Manca ...

