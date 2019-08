Formula 1 | non comincia benissimo l’avventura di Albon in Red Bull | penalizzazione in

Formula 1 - Albon pronto per la nuova avventura in Red Bull : “è un grande passo - ma non mi preoccupo” : Il pilota anglo-thailandese esordirà al volante della Red Bull in occasione del Gran Premio di Spa, prendendo il posto di Gasly Sarà un week-end molto particolare per Alexander Albon quello che sta per cominciare a Spa, l’anglo-thailandese infatti esordirà al volante della Red Bull, dopo l’avvicendamento con Pierre Gasly che farà il percorso inverso trasferendosi in Toro Rosso. photo4/Lapresse Un’occasione davvero da non ...

Formula 1 – Ritiro Vettel - l’analisi di Berger lascia senza parole : “non è che Seb non sia capace di fare sorprese” : Berger sincero sul possibile Ritiro di Sebastian Vettel dalla Formula 1: le parole dell’ex pilota sono sorprendenti La Formula 1 torna finalmente protagonista dopo la lunga pausa estiva. I piloti si apprestano a tornare in pista e lo faranno a Spa, dove domenica si correrà il Gp del Belgio. Occhi puntati sulla Mercedes, che dovrebbe anche annunciare chi sarà il compagno di Lewis Hamilton nella prossima stagione, ma anche sulla ...

Formula 1 - Sainz allontana l’ombra di Alonso : “finché non vincerò una gara - non si pentirà della sua scelta” : Il pilota della McLaren ha parlato della sua avventura in McLaren, soffermandosi anche sul dualismo con Fernando Alonso La crescita della McLaren è ormai confermata, il team di Woking si è lasciato alle spalle il periodo buio, tornando a lottare stabilmente per la top ten. Ottimo il lavoro di Carlos Sainz Jr e Lando Norris, riusciti a risollevare le prestazioni della monoposto inglese, lottando ad armi pari a centro ...

Formula 1 - Binotto esalta Leclerc e Vettel : il team principal applaude i suoi piloti nonostante gli scarsi risultati : Il team principal della Ferrari si è soffermato sulla prima parte di stagione di Vettel e Leclerc, usando parole al miele per entrambi La stagione vissuta fin qui dalla Ferrari non è certamente di quelle da ricordare, considerando che il team di Maranello è l’unico tra quelli al vertice a non aver ancora vinto una gara nel 2019. photo4/Lapresse Una situazione che preoccupa fino ad un certo punto Mattia Binotto, convinto di come la ...

Formula 1 – Sergio Perez ha le idee chiare - un ultimatum al team? “Se entro il 2021 non sono in lotta per i podi…” : Sergio Perez e l’addio alla Formula 1: il messicano della Racing Point ha le idee chiare sul suo futuro nel Circus La Formula 1 sta vivendo la sua pausa estiva: dopo le fatiche dello scorso 4 agosto in Ungheria, i campioni delle quattro ruote si stanno godendo le loro vacanze, ricaricando le energie in vista del ritorno in pista, previsto per l’1 settembre. I piloti però, riescono a tenere aggiornati i loro tifosi tramite i ...

Formula 1 – Verstappen la tocca piano : “dispiace per Gasly - ma non mi interessa chi sia il mio compagno di scuderia” : Max Verstappen taglia corto sulla ‘retrocessione’ di Gasly in Toro Rosso: il pilota olandese ha spiegato di non avere interesse in chi sia il suo compagno di scuderia, l’importante è che porti punti utili alla Red Bull In casa Red Bull si pensa in grande. La scuderia di Milton Keynes aveva l’intenzione di consolidare la sua terza posizione nel Mondiale dietro Mercedes e Ferrari, ma i risultati ottenuti da Max Verstappen, nonostante ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “ho un problema con le gomme - Vettel fa meglio di me e non capisco…” : Charles Leclerc analizza con lucidità l’esito del Gp d’Ungheria che l’ha visto 4° dietro Vettel: il pilota monegasco dà la colpa all’usura delle gomme e alla sua cattiva gestione del problema Pausa estiva di riflessione per i piloti della Formula 1. Charles Leclerc ha ripensato alla gara del Gp d’Ungheria riflettendo sulle ragioni che lo hanno portato a concludere quarto: il problema principale è stato sicuramente ...

Formula 1 – Ferrari - Vettel non si nasconde : “non ho fatto un gran lavoro. Abbiamo delle lacune ma…” : Sebastian Vettel fa mea culpa per i cattivi risultati ottenuti nella prima parte di stagione della Ferrari: il pilota tedesco ammette le sue colpe e sottolinea alcune lacune della monoposto “Abbiamo delle lacune, ma è anche colpa mia“, è questa la sintesi del pensiero di Sebastian Vettel sulla prima parte della stagione Ferrari. Il pilota tedesco, dopo i segnali positivi della seconda parte della passata stagione, era ...

Formula 1 – Hamilton lancia la sfida : “ma quale ritiro - ho tanto da vincere! Ho 34 anni ma non mi sono mai sentito meglio” : Lewis Hamilton non ha intenzione di ritirarsi: il pilota britannico si sente in grande forma nonostante i 34 anni ed è pronto a fare incetta di successi e trofei Lewis Hamilton si ritira? Neanche per idea! Nonostante i 34 anni, il pilota britannico si sente al top della forma e i risultati parlano chiaro. Leader del Mondiale a bordo della sua Mercedes, Lewis Hamilton ha praticamente in tasca il sesto Mondiale e punta al record di 7 titoli ...

Formula 1 – Chris Horner - che stoccata a Gasly : “dobbiamo lottare con Mercedes e Ferrari - non con Alfa Romeo e McLaren” : Christian Horner non risparmia una netta stoccara a Pierre Gasly: la prestazione in Ungheria del giovane pilota Red Bull non è piaciuta al team principal della scuderia Weekend a due facce per la Red Bull. Se da un lato Max Verstappen ha conquistato la prima pole position della sua carriera, chiudendo poi la gara in seconda posizione dietro un super Lewis Hamilton, dall’altro Pierre Gasly è apparso in netta difficoltà, chiudendo ...

Formula 1 – La pausa estiva ed il Gp d’Ungheria - Binotto non ha dubbi : “vi spiego perchè abbiamo preso un minuto : Binotto sincero al termine del Gp d’Ungheria: le parole del team principal Ferrari dopo la gara di oggi a Budapest, in vista della pausa estiva Gara non troppo soddisfacente oggi per la Ferrari in Ungheria: nonostante il terzo posto di Sebastian Vettel, alle spalle di Hamilton e Verstappen, il team di Maranello ha molto su cui pensare e tanto lavoro da fare in vista della seconda metà della stagione. La Ferrari va in vacanza con ...