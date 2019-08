Diabete e obesità | nuova cura per combatterli

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) L’e ildi tipo 2 possono essere combattuti con una: si tratta di unaterapia genica di precisione in grado di disattivare nelle cellule adipose la proteina Fabp4 che immagazzina i grassi. Lo dimostrano i primi esperimenti condotti sui topi nei laboratori della Hanyang University in Corea del Sud. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Genome Research. Per agire sui meccanismi genetici dell’, i ricercatori hanno usato una speciale ‘cassetta degli attrezzi’ molecolare sviluppata a partire da quella impiegata nella tecnica Crispr che taglia e incolla il Dna. Per evitare effetti collaterali imprevisti, l’hanno affidata a una molecola ‘fattorino‘ che l’ha recapitata in maniera mirata solo alle cellule del tessuto adiposo bianco dove vengono immagazzinati i grassi. Una volta entrati nelle cellule, ...

