Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 29 agosto 2019) Èda. La piattaforma (il sito) del Movimento 5 stelle che tramite il voto degli iscritti darà il via libera alla cosa giallorossa o segnerà il naufragio del complicato tentativo di rimanere al governo sostituendo la Lega al Pd. Una consultazione che Luigi Di Maio e i vertici difendono come legittima scelta all’interno dei meccanismi decisionali 5 stelle. “Chiediamo di essere rispettati – scrivono sul blog delle Stelle – così come rispettiamo chi decide la propria linea politica in una direzione di delegati”. Il problema è che, a sentire la base, le possibilità che l’accordo venga bocciato sono elevate. Al punto che lo stesso Giuseppe Conte era contrario a sottoporsi alle forche caudine della rete. “Giuseppe, siamo il Movimento – il senso dell’inflessibile risposta – non ...

SignorAldo : RT @GPiziarte: Ansia da Rousseau (di P. Salvatori) - GPiziarte : Ansia da Rousseau (di P. Salvatori) - ricercatrice02 : RT @650AAPdS_2014: @GiuseppeConteIT Aspettiamo di votare sulla piattaforma Rousseau!!! Aspettiamo con ansia. A prescindere sarà un NO secco… -