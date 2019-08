Muore durante un' immersione in Grecia | Maschera era disintegrata

Bimbo di 6 settimane Muore annegato durante il battesimo - sacerdote lo ha tenuto troppo tempo immerso nell’acqua : Una storia assurda quella avvenuta nella regione di Rascani in Moldavia. Un Bimbo di 6 settimane è morto in seguito a annegamento durante il battesimo. Il piccolo ha iniziato a perdere sangue dal naso ed è morto subito dopo l’arrivo dei soccorsi. La madre ha subito detto che il piccolo per troppo tempo era stato immerso dal prete in acqua ma pensava che il sacerdote sapesse cosa stesse facendo. I tanti testimoni presenti alla cerimonia ...

Perde il bimbo a fine gravidanza e durante il parto indotto Muore anche la mamma : Una donna di 35 anni, residente a Loreto, già madre di due figli, è morta nella notte tra sabato e domenica all’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo che nel reparto di Clinica ostetricia e ginecologia le era stato indotto il parto del feto che, quasi a fine gravidanza, era risultato morto nel corso dell’ultimo monitoraggio. La direzione dell’azienda ospedaliera ha segnalato il decesso alla magistratura, che valuterà ora ...

Casalabate : sub 56enne ha un malore durante una battuta di pesca e Muore : Una vera e propria tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri, 25 agosto, a Casalabate, nota località turistica adriatica in provincia di Lecce. Secondo quanto riportato dall'Ansa, un uomo di 56 anni, Donato Giordano, si sarebbe sentito male mentre era in mare. L'uomo stava effettuando una battuta di pesca subacquea quando, molto probabilmente, è stato sorpreso e stroncato da un malore. L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che si ...

Vieste - bimba di sei mesi si sente male e Muore durante la vacanza con mamma e papà : Una vacanza che si è conclusa in maniera tragica per una famiglia di Jesi, in provincia di Ancona, in vacanza a Vieste, località turistica nel Gargano. La loro figlioletta, Alice, una bambina di poco più di sei mesi, è morta dopo aver improvvisamente smesso di respirare. La piccola è stata vittima di un rigurgito, da cui in un primo momento sembrava essere stata salvata dal personale del 118. Purtroppo sono emerse delle complicazioni ...

Mondo dell’atletica sotto shock : atleta Muore a 25 anni - stroncata da un malore durante l’allenamento : stroncata da un malore mentre si allenava per qualificarsi a Tokyo 2020: l’atletica piange la scomparsa della russa Margarita Plavunova Tragedia nel Mondo dell’atletica: è morta a soli 25 anni l’atleta Margarita Plavunova. La russa, specialista nel salto con gli ostacoli e con un passato da modella è stata stroncata oggi da un malore durante un allenamento: Plavunova è crollata sul ciglio della strada mentre faceva ...

Salerno - 12enne Muore durante ricovero in ospedale : indagati due medici e un infermiere : Due medici e un infermiere dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno per la morte in ospedale di una 12enne. La ragazzina era arrivata in condizioni critiche il 14 agosto dopo un malore e da qualche giorno soffriva di febbre alta. Poco dopo il ricovero è morta, probabilmente a causa di un attacco cardiaco. Ieri è stata eseguita l’autopsia, ma l’esame non ha ...

Scivola per decine di metri durante un’escursione : Muore 75enne fiorentino : Amava la montagna, e proprio sulle dolomiti bellunesi ha trovato la morte. Riccardo Lasi, 75enne di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel pomeriggio di ieri stava percorrendo un sentiero sotto il monte Pelmo in compagnia di altri escursionisti. Un percorso che dal rifugio Venezia, a Vodo di Cadore, scende verso Brusadaz, in una delle mete più amate da chi pratica trekking. L'anziano è improvvisamente Scivolato in un tratto molto esposto, che ...

Slipknot : un fan Muore durante il concerto di Tinley Park dell'11 agosto : Un fan degli Slipknot, Richard Valadez, è morto durante il concerto che si stava svolgendo all'Hollywood Casino Amphitheatre di Tinley Park, nell'Illinois. L'uomo aveva 62 anni e, secondo alcune testimonianze, sarebbe caduto nella ressa di un pogo. L'incidente a un'ora dall'inizio dello spettacolo Il medico legale ha dichiarato il decesso del sessantaduenne alle ore 23.34 di domenica 11 agosto e le cause che l'hanno portato a perdere la vita non ...

Hostess contrae il morbillo durante un volo - Muore dopo qualche giorno a soli 43 anni : contrae il morbillo durante un volo in aereo e dopo qualche giorno muore. La Hostess israeliana Rotem Amitai è morta a 43 anni a causa di una meningoencefalite, una complicazione...

Muore durante vacanza in barca amministratore delegato di Tuodì : E' morto in circostanze ancora da chiarire, Eugenio Vinci, l'amministratore delegato dei supermercati Tuodì. L'uomo, 57 anni, è stato trovato riverso nella vasca da bagno a bordo del caicco su cui navigava durante una vacanza in Croazia con amici. Muore durante una vacanza in barca l'amministratore delegato dei supermercati Tuodì.\\ Così, in circostanze ancora da chiarire, è morto Eugenio Vinci, 57 anni, amministratore del ...

Una vita - anticipazioni : Arturo Valverde Muore durante le nozze : La tanto apprezzata soap opera spagnola Una vita continua ad affascinare sempre più spettatori del vasto pubblico italiano di Canale 5. Gli episodi di settembre conterranno un drammatico colpo di scena. Secondo quanto rivelato dalle puntate spagnole, l'estate si chiuderà con l'uscita di un caro personaggio della telenovela, Arturo Valverde, padre di Elvira. La sua tragica fine avverrà nel giorno del matrimonio con Silvia Reyes, il più felice ...

Chieti - si accascia durante una partita di calcetto : Lorenzo Muore a soli 15 anni : Lorenzo Verna, quindicenne milanese, si è accasciato durante una partita di calcetto in un impianto privato a Francavilla al Mare: immediati i soccorsi che però non sono riusciti ad evitarne la prematura morte. Il giovane si trovava nel comune abruzzese per trascorrere le vacanze estive assieme alla sua famiglia e, stando alle ricostruzioni dei testimoni interrogati dai carabinieri, all'improvviso è stremato a terra: in attesa dell'arrivo ...