Manovra M5S-Pd |  stop aumento Iva | taglio cuneo fiscale e 80 euro allargati

Governo M5s-Pd - Cacciari stronca l'ipotesi : 'Manovra di palazzo indecente' : L'Italia attende di conoscere se davvero Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle troveranno un'intesa così ampia da garantire a Mattarella la formazione di una nuova maggioranza parlamentare. Si tratta di un orizzonte che apre diversi orizzonti di critica da parte delle opposizione, ma anche di chi, dall'interno, non vedrebbe di buon grado l'alleanza tra due partiti che a lungo si sono beccati in maniera pesante. Tra questi c'è anche il ...

Massimo Cacciari demolisce l'asse M5s-Pd : "Manovra indecente e Nicola Zingaretti non è un leader" : "E' una manovra indecente" l'accordo tra Movimento 5 stelle e Pd. Massimo Cacciari, in una intervista a Il Giorno stronca l'asse tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio: "Trovo surreale che, dopo aver sparato a palle incatenate per anni, essersi insultati, essersene dette di tutti i colori, adesso Pd

Governo - Giorgetti : “Vado all’opposizione con fierezza”. E su M5s-Pd : “Manovra fine a sé stessa. Attenzione alla realtà del paese” : “Vado all’opposizione con grande fierezza, coerente con le cose che penso”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo uscente, Giancarlo Giorgetti (Lega), intervenendo al Meeting di Cl. “In Italia si pensa che se si fa una scelta per coerenza perdendo il potere uno sia un fesso: questa è una patologia. Non è possibile che chi ha votato fino a ieri una cosa possa votare domani l’esatto contrario”, ...

Governo - Pd pronto a trattare con M5S - Salvini : 'Parlano di poltrone - noi di Manovra' : Oggi è il giorno del Quirinale. In seguito alle dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel pomeriggio, Sergio Mattarella ha aperto le consultazioni chiedendo una soluzione rapida. Nicola Zingaretti ha già ricevuto dalla direzione del suo Pd il mandato per aprire una trattativa con i 5 Stelle e verificare se sussistono le condizioni e la possibilità di "un Governo di svolta per la legislatura", Il ministro dell'interno Matteo ...

Paolo Becchi e il trappolone contro Salvini. Occhio alla Manovra di Conte : "La prova dell'inciucio Pd-M5s" : "Sarebbe la prova dell'inciucio Pd-M5s". Intervistato da Italia Oggi, il professor Paolo Becchi "legge" la crisi tra Lega e M5s, scopre le carte di Giuseppe Conte (con il Pd alla finestra) e dà un consiglio a Matteo Salvini: "Deve ritirare la mozione di sfiducia. È caduto in un trappolone. Se fanno

Salvini presenta la sfiducia al Senato : "Sento toni simili da Pd e M5s | I grillini : "Inventa altro - giullare" | Zingaretti : "Lega non ha proposte su Manovra e scappa" | : Tagli ai parlamentari, M5s vuole convocare la Camera con l'art.62 della Costituzione prima della mozione di sfiducia

Salvini avverte il M5S : la Manovra dovrà essere coraggiosa : Al termine di una lunga giornata di incontri con le parti sociali al Viminale, Matteo Salvini avverte il M5S: la manovra dovrà essere coraggiosa

FINANZA E POLITICA/ La tattica di Salvini per far fuori M5s con la Manovra : Matteo Salvini batte forte sul tasto della manovra per cercare di ottenere un risultato importante in termini di consenso

Manovra - Salvini alle parti sociali : “Manca manodopera - colpa attribuita al Reddito”. E attacca M5s su ambiente e giustizia : “In tanti hanno sottolineato la mancanza di manodopera qualificata, che in alcuni casi è stata attribuita all’inserimento del reddito di cittadinanza perché dicono che sarebbe più comodo non fare che fare. Faccio presente con enorme soddisfazione che, pur essendoci stati altri incontri con il presidente del consiglio e altri ministri, le associazioni presenti sono addirittura aumentate”. Lo ha detto il ministro ...

Lega-M5S - crisi d'agosto rinviata : lo scontro si sposta sulla Manovra : Ultima settimana di wrestling, a Camere aperte, tra Di Maio e Salvini. Ma non c'è da attendersi tregue ferragostane perché in riva al mare o sopra una montagna, meglio se esposti al...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Sono stanco di litigare. Scriviamo insieme la Manovra e continuiamo a cambiare il Paese” : “Io sono stanco di litigare. E così la pensano anche tutti gli italiani che incontro ogni giorno”: parola di Luigi Di Maio che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha commentato così il rapporto con l’alleato di Governo Matteo Salvini alla vigilia di una settimana che si preannuncia campale per la tenuta dell’esecutivo gialloverde in virtù dell’arrivo al Senato del Decreto sicurezza bis, delle mozioni ...

Salvini avverte il M5s : Manovra coraggiosa o si vota : Il leghista: "Bisogna avere coraggio, altrimenti il coraggio lo chiediamo agli italiani". Attacchi anche al ministro Costa e...

Manovra - Conte incontra le parti sociali : “Cominciano i lavori”. M5s propone taglio del cuneo fiscale di 4 miliardi. Lega : “Non basta” : “Oggi cominciamo ufficialmente i lavori preparatori per la Manovra economica“. Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha invitato a Palazzo Chigi le parti sociali per ascoltare e presentare le dichiarazioni di intenti del governo. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere la convocazione delle parti sociali da parte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che infatti non è presente al tavolo con il premier, mentre ...