Il Pd dà via libera a Conte premier Salvini | un governo deciso dall' Europa

Zingaretti dà il via libera al Conte bis. Ma chiede al M5s di abbandonare il populismo economico : Non c'è voluto molto, mezz'ora o poco più di incontro con il Capo dello Stato. Giusto il tempo di ufficializzare quello che tutti già sapevano. Il Pd dà il suo via libera al ritorno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Non è dato sapere se questo basterà per far nascere un governo rosso-giallo. Di sic

Crisi di governo - è il giorno della verità : Di Maio chiede il via libera su Rousseau : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: Llorente dà via libera a Ounas e Verdi? Intanto Lozano carica l'ambiente

via libera anche per Huawei P10 Plus brandizzato con EMUI 9.1 : dal 24 agosto sui TIM e Tre : Weekend ricco di spunti interessanti per gli utenti che si sono assicurati un Huawei P10 Plus in due anni abbondanti di vendite. Dopo avervi riportato la notizia della distribuzione via OTA dell'aggiornamento con EMUI 9.1 con articolo specifico, secondo quanto emerso ad inizio settimana coi modelli no brand, oggi 24 agosto ci sono buone notizie anche per coloro che hanno deciso di puntare su modelli brandizzati. Contrariamente a quanto avviene ...

Truffati banche - in Gazzetta l’ultimo decreto per gli indennizzi : via libera alla presentazione delle domande sul sito Consap : Al via gli indennizzi ai risparmiatori danneggiati dai crac delle banche finite in risoluzione o in liquidazione coatta. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l’ultimo decreto con le norme per la presentazione delle istanze, che andranno inviate nei prossimi 180 giorni attraverso il sito https://fondoindennizzorisparmiatori.Consap.it. Da domani sarà possibile registrarsi, compilare in modo guidato la domanda, caricare gli ...

Peregrine - via libera dalla NASA : il lancio nel 2021 : Via libera dalla NASA al veicolo senza equipaggio “Peregrine“, realizzato da un’azienda della Pennsylvania, Astrobotic, in grado di eseguire una discesa morbida sulla superficie lunare: la missione della compagnia privata è parte dell’ambizioso programma Artemis, con il quale l’Agenzia punta a riportare entro 5 anni degli astronauti statunitensi sul nostro satellite. Peregrine, delle dimensioni di ...

Calciomercato Inter - oggi può essere il giorno di Alexis Sanchez : manca il via libera del Manchester United : Il club inglese deve ancora accettare definitivamente l’offerta dell’Inter, oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la fumata bianca Il giorno dell’arrivo di Alexis Sanchez all’Inter potrebbe essere oggi, la trattativa con il Manchester United prosegue senza sosta con l’obiettivo di giungere alla fumata bianca il prima possibile. Alexis Sanchez – Pa/LaPresse manca al momento l’ok della società ...

Sicilia : messa in sicurezza discarica Mazzarrà - da giunta via libera a mezzo milione euro : Palrmo, 18 ago. (AdnKronos) – Via libera della giunta regionale Siciliana a mezzo milione di euro per interventi di messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, nel Messinese. Il governo Musumeci ha stanziato 510 mila euro di cui 200 mila euro per lo smaltimento del percolato e 310 mila euro per la sostituzione parziale del capping. La delibera proposta dall’assessore regionale all’Energia e servizi ...