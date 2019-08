Ciclismo | Vincenzo Nibali torna in gara | da domani al Giro di Germania | il rientro dopo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2019)è pronto perre in, dalo Squalo sarà infatti protagonista aldi: quattro tappe abbastanza ondulate, terreno perfetto per scaldare la gambale vacanze estive e per ritrovare la giusta confidenza con la bicicletta in vista della seconda parte di stagione. Il siciliano, a un mese di distanza dalla bellissima vittoria di tappa al Tour de France (si impose a Val Thorens lo scorso 27 luglio), si rimette in gioco e rimonta in sella con grande piglio: non ci sono particolari pressioni o ambizioni, in terra teutonica si andrà giusto per riavviare il motore anche se non si farà corsa anonima, non è proprio nelle corde del 34enne. In questa stagioneha conquistato il secondo posto ald’Italia e poi ha partecipato alla Grande Boucle, non era in forma in terra transalpina e ha dovuto stringere i denti fino alla fine anche se al ...

