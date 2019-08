Mario Kart Tour sgomma a settembre | uscita annunciata su iOS e Android

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 27 agosto 2019) Le piste disono pronte ad accogliere tutti gli appassionati di alta velocità e puro divertimento in salsa arcade. Dopo aver annunciato l'episodio mobile della sua celebre saga corsistica, Nintendo ha infatti finalmente svelato quanto potremo metterci sopra le mani, naturalmente scaricandolo da Google Play o App Store per i nostri dispositivi iOS e. Nello specifico, la data da cerchiare a più tinte di rosso sui vostri calendari è quella del 25, così come dichiarato nel tweet ufficiale dall'account di Nintendo of America. https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1166144294115323904 Non solo, per l'occasione sono stati rilasciati due nuovi filmati di, che potete ammirare nei player poco più in basso. Tra trailer e video gameplay, è quindi possibile farsi un'idea più approfondita del videogame dedicato agli schermi touch, e che ...

