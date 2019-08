M5S:no incontro con Pd senza sì a Conte

"Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a. Nessun altrofino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su". Così una nota il M5S sulle trattative con il Pd per tentare di formare una maggioranza di Governo. "Se si vuole il voto- prosegue la nota-lo si dica apertamente.Il M5S è la prima forza politica in Parlamento,lo ricordiamo a tutti" In "una fase cosi delicata per il Paese non c'è tempo da perdere. Nel Pd hanno ancora le idee confuse".(Di martedì 27 agosto 2019)