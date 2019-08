Larve nel naso e nella trachea degli anziani Casa di riposo Vercelli | 5 indagati

Vercelli - Larve nel naso e nella trachea degli anziani in una casa di riposo. Cinque indagati : Le larve erano state individuate dai medici durante delle visite e si sarebbero introdotti nel tessuti di due pazienti attraverso il foro della tracheotomia. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati per un caso di larve nel naso e nella trachea dei pazienti ospiti di una casa di risposo di Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Gli insetti erano stati trovati a febbraio dai medici che avevano visitato due anziani – un uomo ...