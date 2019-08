Gazzetta | Ounas-Nizza | prestito oneroso con riscatto di 20 milioni

Gazzetta – Entro domani si decide per Veretout. A Montella interessa Ounas : Tra oggi e domani si decide il futuro di Jordan Veretout, il francese vorrebbe andare al Napoli, ma gli azzurri non sono l’unico club interessato al calciatore. C’è il pressing stretto del Milan, che oggi incontrerà la Fiorentina per parlarne, secondo la Gazzetta dello Sport. domani invece sarà il turno del Napoli, si incontrato Pradè e Giuntoli per discutere del cEntrocampista francese, ma anche di Adam Ounas, che piace a Montella. ...