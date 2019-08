Fortnite | Nuovo aggiornamento ed evento crossover con Borderlands 3

Fortnite e Call of Duty responsabili delle sparatorie USA? Videogiochi di nuovo sotto accusa : Fortnite e Call of Duty sono due videogame assolutamente celebri tra la community videoludica. Due sparatutto molto diversi, accomunati da scontri online particolarmente intensi tra centinaia di giocatori. Non solo, la Battaglia Reale di Epic Games e la saga sparatutto a marchio Activision - di ritorno ad ottobre su PC, PS4 e Xbox One con il nuovo capitolo, Modern Warfare - sono state protagoniste degli ultimi fatti di cronaca in USA. O meglio, ...