US Open – Trungelliti si ritira a metà del secondo set | esordio easy per Nishikori

(Di lunedì 26 agosto 2019) Marcoko per un problema fisico: Keiavanza alturno degli USdopo appena 48 minuti di gioco Dura appena 48 minuti di gioco l’di Keiagli US. Giusto il tempo di portarsi a casa il primo set per 1-6 ed ipotecare ilprima che, sul punteggio di 1-4, un Marcovisibilmente in difficoltà, a causa di un problema fisico, decida di alzare bandiera bianca. Il numero 7 al mondo avanza dunque alturno dello Slam americano nel quale affronterà il vincitore di Monteiro-Klahn. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo USsidelset:perSPORTFAIR.

