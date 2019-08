Tommaso Nannicini | l' inciucio con il M5s visto dal Pd | L' economia? Da ridere

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) "Ci sarà da, faremo a testate". Scherza,, ma all'il governo di Pd e M5s potrebbe far piangere gli italiani, altro che. Intervistato dal Messaggero, l'ex sottosegretario del governo di Matteo Renzi dato come papabile ministro o vice in via XX Settembre ammette

Gandalf1948 : Tommaso Nannicini, l'inciucio con il M5s visto dal Pd: - _DAGOSPIA_ : TOMMASO NANNICINI: IO A FARE LA MANOVRA CON LA CASTELLI? DA RIDERE. AL 70% IL GOVERNO PD-M5S SI FA… -