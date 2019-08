Ruffle è un emulatore open source che consente di creare e condividere giochi in Flash

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Nel tentativo di preservare il valore di una generazione diin, un nuovo progettospera dii progetti creati con un.Il progetto, che arriva poche settimane dopo che Adobe ha annunciato i piani di "fine della vita di", spera di garantire un modo per giocare a questo tipo dinel browser tramite emulazione. Mike Welsh, che ha precedentemente lavorato al convertitore video-to-HD Swivel per Newgrounds, è attualmente alla guida del progetto."Negli ultimi mesi Mike ha lavorato su un modo per riprodurrenel browser tramite emulazione, così è nato", ha dichiarato il team attraverso un annuncio.è stato scritto nel linguaggio di programmazione Rust, ed è un progettoche consentirà, oltre ain, anche visitare quei siti che in futuro non saranno più disponibili.Leggi ...

