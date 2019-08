Mineo | senegalese minaccia contadino ed aggredisce carabinieri

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 26 agosto 2019) Federico Garau Introdottosi nel terreno di proprietà dell'italiano, il 30enne ha risposto con le minacce ed un bastone chiodato alla richiesta di uscire dall'area. L'ex ospite del Cara ha aggredito idurante le fasi di identificazione Con un bastone chiodato in mano hato il proprietario di un fondo agricolo in contrada Cavallo a(Catania), per poi scagliarsi contro iintervenuti sul posto. Protagonista in negativo della vicenda ildi 30 anni Papa Bakary Gueye, senza fissa dimora un tempo ospite del Cara di. Lo straniero si era introdotto nel terreno di proprietà di un italiano, che lo ha visto aggirarsi tra i campi. Impegnato nel lavoro della terra, ilha chiesto all'africano di uscire dall'area, ma quest'ultimo ha reagito con forte ostilità. Oltre a rifiutarsi di abbandonare il terreno, infatti, Gueye si è ...

