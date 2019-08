Messina : in coma dopo una caduta in Inghilterra - raccolta fondi per rientro in Italia : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – In coma dopo una caduta sul posto di lavoro in Inghilterra ma il costo per il rientro in Italia è proibitivo e così scatta una raccolta di fondi per la giovane Vera Rigano, 38 anni. La donna, originaria di Forza d’Agrò, nel messinese, è in coma da un mese dopo avere perduto i sensi per un improvviso malore lo scorso luglio. Il malore mentre prestava servizio in una casa di cura di Birmingham. dopo quasi ...

