Juventus | Higuain dovrebbe restare a Torino

Parma-Juventus 0-0 Diretta ?C'è Higuain - Dybala in panchina : Prende il via questo pomeriggio alle ore 18 il campionato di Serie A 2019/2020 con la sfida del Tardini tra il Parma ed i campioni d'Italia della Juventus, favorita d'obbligo per la conquista...

Juventus - la probabile formazione contro il Parma : Dybala favorito su Higuain : Questo pomeriggio, la Juventus tornerà a fare sul serio e il tempo degli esperimenti è finito. I bianconeri, in quel di Parma, faranno il loro esordio in serie A senza Maurizio Sarri. Il tecnico è rimasto a Torino per curarsi dalla polmonite, ma ha seguito tutta la preparazione della sua squadra e ha istruito a dovere il suo vice. Giovanni Martusciello sa cosa deve fare e cosa vuole l'ex tecnico del Chelsea. Dunque quest'oggi, la Juve sarà in ...

Juventus : Dybala ed Higuain sarebbero stati tolti dal mercato : In attesa della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma, la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento però di cedere alcuni esuberi. In dirittura d'arrivo sarebbe la partenza di Rugani, direzione Roma, e nella trattativa potrebbe essere coinvolto un giovane 2001 della società di Pallotta, Alessio Riccardi, ritenuto dagli addetti ai lavoro uno dei giovani italiani più ...

Juventus - si lavora per l'esordio in campionato : in attacco ballottaggio Dybala-Higuain : Tra tre giorni la Juventus sarà in campo per affrontare il Parma nella prima giornata del campionato di serie A. Per arrivare al top a questo appuntamento i bianconeri, questa mattina, si sono allenati proprio in vista della sfida di sabato. In questi giorni a dirigere la sedute non c'è Maurizio Sarri che si sta curando dalla polmonite. Il tecnico, però, sta seguendo lo stesso il lavoro della sua Juve e sta già pensando alla formazione da ...

Juventus - Higuain sembra più vicino alla conferma : La Juventus è pronta a mettersi al lavoro per il debutto nella Serie A 2019/2020 che avverrà a Parma sabato 24 agosto alle ore 18:00. La settimana seguente sarà già tempo di big-match contro il Napoli, e questo sarà certamente un primo esame importante per verificare se la squadra ha già assimilato le idee di gioco del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Nel frattempo si attendono novità sul fronte mercato, con diversi giocatori che sarebbero in ...

Higuain Juventus - situazione ribaltata : il Pipita verso la conferma a Torino : Higuain Juventus – La grande abbondanza fa piacere alla Juventus, ma fino ad un certo punto. Poco più di una settimana al via e il tecnico Maurizio Sarri ha a disposizione una batteria d’attaccanti da far invidia praticamente a tutti i grandi club. Infatti considerando che il pressing su Mauro Icardi va avanti è logico pensare che […] More

Mercato Juventus - Dzeko rinnova e cambia il futuro di Dybala e Higuain : Mercato Juventus – La notizia che nessuno si aspettava: Dzeko ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2022, mettendo la parola fine sulle voci che lo davano molto vicino al passaggio all’Inter. Sarà di nuovo lui il centravanti dei giallorossi che avevano chiesto non meno di 20 milioni ai nerazzurri per far sì che il trasferimento potesse […] More

Calciomercato Juventus News/ Higuain può restare - Dybala parte? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, per il giornalista Paganini, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala potrebbero restare in bianconero.

Juventus - le possibili cessioni : da Rugani e Matuidi - fino a Mandzukic - Higuain e Dybala : La Juventus prosegue la preparazione estiva e sabato 17 agosto si disputerà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. I bianconeri testeranno il lavoro effettuato da Maurizio Sarri, mentre la dirigenza deve sistemare la rosa cercando di piazzare gli esuberi sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per quanto ...

Juventus - non solo Higuain : altro affare in arrivo con la Roma : Juventus – Dopo la mancata cessione all’Arsenal, per Daniele Rugani resta viva la possibilità di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L’affare Spinazzola-Luca Pellegrini testimonia l’ottimo rapporto esistente tra i Romanisti che sono alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Manolas al Napoli, e di un attaccante che possa sostituire Dzeko, con Higuain sempre nel […] More

Juventus - tra i possibili partenti ci sarebbero anche Mandzukic e Higuain : Ieri la Juventus era a Stoccolma per sfidare l'Atletico Madrid. Al termine della partita contro gli spagnoli Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa e ha toccato diversi argomenti e ovviamente si è soffermato anche sul mercato. Il tecnico toscano ha spiegato che adesso la Juve deve sfoltire la sua rosa perché ad oggi dovrebbe tenere fuori sei giocatori dalla lista Champions. Il mercato, a quanto pare, sta creando alcune difficoltà alla ...