Governo, Zingaretti:"Occorre confronto"

un, non siamo disponibili a essere presi in giro o solo ad accettare diktat o niet via Twitter. Non è così che si governa un grande Paese". così il segretario del Pd,, a Repubblica. ""Noi siamo pronti a fare la nostra parte per unnuovo e di svolta, anzi la stiamo facendo, mettendo a disposizione le nostre idee", aggiunge.(Di lunedì 26 agosto 2019)