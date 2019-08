Evasione con il lenzuolo | è la prima in 100 anni a Poggioreale

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Aveva fama di inviolabilità il carcere di. Il tempo del verbo è al passato perché una persona è riuscita a evadere dall’Istituto di pena napoletano costruito nel 1914. È Robert Lisowski, un polacco di 32, il primo evaso in centodal carcere dove era detenuto per l’omicidio di un connazionale. Come ci è riuscito? Nel modo più stereotipato possibile: usando le lenzuola annodate per creare una sorta di corda con cui calarsi dal muro di cinta. Lisowski ha scelto giornata e ora ideali. In pieno agosto, in una giornata festiva, il numero delle guardie era certamente ridotto. Ha poi agito nell’ora della messa, quando, con quasi 200 altri reclusi, si stava spostando verso la cappella. Si sarebbe in questo momento allontanato dal gruppo (ancora non è chiara la dinamica) e avrebbe raggiunto la parte più alta del muro di cinta. Si è poi arrampicato su una inferriata e qui ha ...

