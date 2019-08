Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il Corriere dello Sport scrive chesono arrivate offerte per, le definisce il quotidiano sportivo. Che non escludono che il francese potrebbe essere sul mercato e ceduto come difensore di troppo. Una notizia anticipata da Carlo Alvino che sabato, al termine della gara contro la Fiorentina, al Franchi, aveva posto un interrogativo: “Siete così sicuri chesia completamente fuori dal mercato del Napoli?” L'articoloperilNapolista.

napolista : CorSport: Dalla Francia “strane domande” per Malcuit Il difensore francese potrebbe essere messo sul mercato: tropp… - GabrieleCo4 : @Ciucobianconero @CorSport AHAHAHHAHAHAHAHAHAH dalla prima immagine è clamoroso!!!! - pccpla : RT @capuanogio: #Icardi sempre escluso dalla parte tattica dell'allenamento. Oggi l'#Inter lavorerà a San Siro su richiesta di #Conte e l'a… -