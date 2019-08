VIDEO – Torello del Napoli in allenamento

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 25 agosto 2019) La SSCpubblica su Twitter ildell’mattinale in cui gli azzurri si esercitano nel palleggio veloce su pressing con il. Ildelazzurro @HirvingLozano70 #ForzaSempre pic.twitter.com/3tTaQhGE4W — Official SSC(@ssc) August 25, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: FOTO – Rigore Mertens: il fallo c’è, ma non è sul belga! CdS – Trae Llorente esiste un patto d’onore: domani si può chiudere Montella a Sky: “Mandatemi via, non accetto certi ragionamenti. Non voglio più sentire che Chiesa è un simulatore” Fiorentina-, gli highlights del match –Curiosità, D’Aversa richiamato dall’arbitro Maresca in Parma – Juventus, il motivo è sorprendente Parma-Juventus, gli highlights del match –Scarica l’app di ForzAzzurri per essere sempre aggiornato ...

Inter : ?? | LAVORI IN CORSO ?? Pronti ?? Partenza ????? Via! Gli allenamenti di oggi?? - FernaldyRizky11 : RT @Inter: ?? | LAVORI IN CORSO ?? Pronti ?? Partenza ????? Via! Gli allenamenti di oggi?? - ChiaraCiv : @RosettaBarbass1 Il mio piccolino sta crescendo a vista d’occhio, è un torello mangione e buffissimo, mi manca già… -